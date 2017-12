Tarantino po koncu ere Weinsteina: novi film o Mansonovem klanu leta 2019

Ponovno zvezdniška ekipa na Tarantinovem krovu

5. december 2017 ob 11:22

Los Angeles - MMC RTV SLO

Tom Cruise, Brad Pitt in Leonardo DiCaprio so imena, ki jih je za zdaj zagotovo na krov svojega prihajajočega filma, napovedanega za avgust v letu 2019, natrpal Quentin Tarantino.

Film bo sledil zgodbi umorov, ki so jih konec 60. let minulega stoletja izvedli člani kulta, katerega vodja je bil Charles Manson. Manson je umrl pretekli mesec naravne smrti pri starosti 83 let v bolnišnici, v katero so ge prepeljali iz zapora Corcoran, v katerem je služil dosmrtno zaporno kazen zaradi naročila umorov devetih ljudi, med njimi 26-letne visoko noseče igralke Sharon Tate, žene režiserja Romana Polanskega.

Sanje o apokaliptični rasni vojni

S svojim kultom, ustanovljenim leta 1968, znanim kot Mansonova družina, je skušal pod imenom Helter Skelter sprožiti apokaliptično rasno vojno. Ime je prevzel od skladbe Beatlov, ki govori o preteči apokaliptični rasni vojni, s katero je bil Manson obseden. Film naj bi po napovedih portala Variety v kinodvorane v ZDA prišel 9. avgusta 2019, se pravi natanko na 50. obletnico smrti Tatove in drugih udeležencev zabave, na katero je vdrla Mansonova družina - sicer brez Charlesa.

Mansonovi pripadniki so najhujše zločine zagrešili prav 9. in 10. avgusta 1969, ko je vodja kulta trojico mladih žensk (Susan Atkins, Patricio Krenwinkel in Lindo Kasabian) ter svojo "desno roko" Charlesa Watsona poslal v vilo osem mesecev noseče Sharon Tate in njenega soproga Polanskega, ki ga takrat ni bilo v ZDA. Četverica je z noži in streli pokončala Tatovo, zvezdniškega frizerja Jaya Sebringa, Abigail Folger, pisatelja Wojcicha Frykowskega in Stevena Parenta, prijatelja oskrbnice vile. Po morilskem pokolu je ob odhodu iz vile Atkinsova na vhodna vrata s krvjo izpisala besedo pig (slov. prašič).

Za zdaj zgolj delovni naslov

Kot je po poročanju Varietyja še povedal Tarantino, to ne bo biografski, temveč ansambelski film, ki torej temelji na predstavitvi posameznih likov in njihovi medsebojni dinamiki. Film pod okriljem Sony Pictures trenutno nastaja pod delovnim naslovom Helter Skelter, po navedbah drugih virov pa naj bi bil delovni naslov #9, saj gre za Tarantinov deveti film.

Ob v uvodu omenjeni trojici Cruisea, Pitta in DiCapria, naj bi nastopila še Margot Robbie v vlogi Tatove, kar pa je še stvar pogajanj. Nekateri mediji poleg Robbijeve za to vlogo kot možno izbiro omenjajo še ljubljenko ameriškega filmskega občinstva Jennifer Lawrence. Med moškimi protagonisti se govori še o morebitni vključitvi Samuela L. Jacksona.

Hollywood pred Weinsteinom in po njem

David Hayman, tako rekoč producentski guru, ki je med drugim stal za uspešno franšizo Harry Potter, naj bi sedel na producentski stolček. Vsekakor velja omeniti še, da gre za prvi film, ki ga bo Tarantino ustvaril brez producentskega podjetja Weinstein Company, ki je trenutno na robu bankrota, kar je posledica razodetja niza spolnih nadlegovanj njegovega ustanovitelja Harveyja Weinsteina.

P. G.