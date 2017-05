"Twin Peaks bo propadel, če bo skušal ponoviti, kar je že nekoč bil"

Novi Twin Peaks - danes ponoči že na malih zaslonih

21. maj 2017 ob 11:28

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters

Ena najtežje pričakovanih premier letošnjega festivala v Cannesu je bila, ironično, vrnitev morda najbolj kultne televizijske serije vseh časov. David Lynch je srečneže na premieri novega Twin Peaksa prosil, naj razkrivajo podrobnosti o tem, kar so videli. A v resnici bo skrivnosti kmalu konec: prvi dve epizodi bomo tudi pri nas lahko videli že danes ponoči.

Skrivnostnost - in, roko na srce, krepka mera bizarnosti - je ključen element fenomena Twin Peaksa že od leta 1990, ko je FBI-jev agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan) prvič zapeljal v mestece v gorah zvezne države Washington. Drvarsko skupnost je pretresel umor srednješolske lepotne kraljice Laure Palmer; preiskava je kmalu razkrila, da ima primer dimenzije nadnaravnega.

MacLachlan, ki se je v soboto v Cannesu udeležil slavnostne projekcije prvih dveh epizod, seveda upošteva zavezo molčečnosti. "Ne morem povedati veliko, a če vedno pijemo kavo, ki je preklemansko dobra. In češnjeve pite tudi ni zmanjkalo." Češnjeva pita in kava sta, podobno kot še cel kup malih podrobnosti iz serije, v zadnjega četrt stoletja pribili kultni status med oboževalci.

Soavtor originalne (in nove) serije Mark Frost je imel v drugo pred očmi jasen cilj: nova sezona je morala "biti osupljiva in drugačna, tako kot je bila prvič". "To ni bila vaja iz nostalgije - tako narativno kot vizualno smo skušali narediti korak naprej."

Prvi dve enourni epizodi novega Twin Peaksa, ki sta nastali pod okriljem mreže Showtime, bo televizija HBO prenašala danes zvečer (na naših malih zaslonih bo to ob tretji in nato še ob četrti uri zjutraj). Tretja sezona Twin Peaksa prinaša 18 ur novih vsebin, novi letniki pa (zaenkrat) še niso bili napovedani.

Prispevek o vrnitvi Twin Peaksa lahko ujamete tudi v oddaji Kino Fokus: ob 16.45 na prvem programu TV Slovenija



O skrivnosti kultnega uspeha Lyncheve serije je za TV Slovenija spregovoril doc. dr. Mirt Komel s katedre za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede, avtor znanstvene monografije Twin Peaks in postmodernizem (2012). Komel prelomnost Twin Peaksa išče v treh dejavnikih. "Prvi je bil ta, da je Twin Peaks na zelo edinstven način združil filmskega avtorja in televizijskega obrtnika, Davida Lyncha na eni in Marka Frosta na drugi strani. V tej unikatni mešanici filmskega in televizijskega jezika je proizvedel nekaj povsem novega za televizijsko občinstvo. Drugič, na ravni forme je prepletel ogromno število žanrov, od žajfnice in čiste komedije pa do noira in grozljivke, vse skupaj pa povezal z rdečo nitjo detektivskega ugotavljanja, kdo je umoril Lauro Palmer. Na odgovor na to vprašanje seveda čakamo s tretjo sezono."

Serija, ki je subvertirala televizijo

Tretji dejavnik je po Komelovih besedah ključen. "S svojim specifičnim narativnim kodom je Twin Peaks povsem premešal in spodmaknil tla utečenemu televizijskemu gledanju. Sprevrgel je sam televizijski medij. Ne samo, da je mešal žanre, ampak je subvertiral tudi sam način gledanja televizije, iz njega naredil nekaj, kar bi lahko označili kot ogledalo ameriškega sna. Ameriška nočna mora na televiziji."

Najbrž je bilo moč pričakovati, da bo tak postmoderni pastiš pritegnil intelektualno občinstvo - a uspeh Twin Peaksa je segel daleč onkraj takih ozkih krogov. "Producenti so zavestno skušali nagovoriti mlajšo generacijo, t. i. generacijo X, ki ni mogla več gledati utečenih televizijskih nanizank, ki so bile po večini epizodične. Twin Peaks je ponudil intelektualistično vsebino, po kateri je nova generacija takrat hlepela."

Televizijska serija je kot žanr napredovala natanko v smeri, ki jo je daljnega leta 1990 začrtal Twin Peaks, je prepričan Komel: "Odlika te serije je ravno v tem, da je začrtala dvajset let razvoja televizije."

Lahko Lynch še enkrat osvoji svoj stari prestol?

Twin Peaks se torej dvajset let kasneje vrača v televizijsko pokrajino, ki jo je sam pomagal krojiti. A časi so se medtem korenito spremenili: strukturno kompleksne serije, ki zahtevajo zbranega gledalca, so takorekoč predpogoj t.i. "prestižne televizije". Lahko Twin Peaks spet zasede mesto v popkulturi, ki si ga je izboril nekoč? "V našem času, ko je kvalitetna televizija postala norma, in skoraj ni več mogoče posneti mainstream nanizanke, ki ne bi bila strukturirana na enak način, je vprašanje, kako bo nadaljevanka konkurirala z vso to izjemno kvalitetno televizijsko produkcijo. A če bi upal staviti na kaj, bi stavil na to, da je David Lynch ostal enfant terrible Hollywooda in ameriške filmske industrije na sploh. V tem smislu, da bo skušal v zgodbo vnašati elemente, ki so kljub vsemu še vedno tabu - kljub vsej liberalizaciji televizijskega žanra in njegovi odprti formi."

"Še vedno obstajajo določene teme, vsebine, še zlasti pa forme, torej načini snemanja in prikazovanja, ki so nezamislijivi znotraj televizijskega mainstreama. Upam in želim si, da bo tretja sezona Twin Peaksa zagrabila točno ta vakumski prostor ter da bo začrtala standarde še za naslednjih dvajset let serij."

Komel, ki je nekoč "z apodiktično gotovostjo" trdil, da bi se vsak revival Twin Peaksa popolnoma izjalovil, si je v zadnjem času vendarle dovolil upati. "Po vsem, kar sem prebral v zadnjem letu, ki je spremljalo postprodukcijo tretje sezone Twin Peaksa, se mi po eni strani zdi, da bo stvar nujno propadla, v kolikor bo poskušala ponoviti to, kar je Twin Peaks že nekoč bil - vsaka ponovitev se tako ali drugače mora izjaloviti. Ampak ravno v tem ponavljanju ima priložnost, da proizvede nekaj novega. V tem smislu držim pesti, da bo dobro spodletela."

Agent Cooper: četrt stoletja v primežu zla?

Sklepna epizoda je leta 1991 pustila več odprtih vprašanj kot odgovorov, največja neznanka je verjetno do danes ostala usoda agenta Cooperja, ki ga je obsedel zli duh. "Vidiva se čez 25 let," dahne duh Laure Palmer, Cooper pa v zadnjem prizoru trešči z gleavo v ogledalo, iz katerega se mu reži morilec BOB. O tem, kako bo tretja sezona nadaljevala rdečo nit, se seveda sprašuje tudi Komel. "Mislim, da so se vsi preveč osredotočali na to, da bo tretja sezona nadaljevala zgodbo tam, kjer jo je druga sezona prekinila. Ampak minilo je 25 let in mislim, da bo izhodišče povsem drugačno. Tisti edini faktor, ki je v zvezi s Cooperjem ostal nerazrešen, je vprašanje: Kdo je ta, ki stoji v ozadju umora Laure Palmer? Če bo to v središču zgodbe - raziskovanje vseh nerazrešenih skrivnosti iz prvih dveh sezon - se mi zdi, da bo stvar še kako zanimiva."

V svojih starih vlogah se vrača cel nabor zvezdnikov iz originalnega Twin Peaksa, med drugim Sheryl Lee kot Laura Palmer, Madchen Amick kot Shelly Johnson in Dana Ashbrook kot Bobby Briggs. Lynch je v zgodbi našel prostor tudi za dve svoji muzi z velikega platna, Naomi Watts in Lauro Dern. "Sredi zlate dobe filmskih avtorjev na kabelski televiziji smo," je na premieri izjavila Dernova. "Neverjetno je, da se je David lahko vrnil v to areno, kjer lahko ustvarja s popolno avtonomijo."

Ana Jurc