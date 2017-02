Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Od leta 2009 so število nominacij razširili na največ deseterico, letos je v izboru za najžlahtnejši kipec večera devet filmov. Foto: Reuters Sorodne novice Rekordnih 14 oskarjevskih nominacij za Deželo La La Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Veličastnih 9 na Oskarjih: nominiranci za najboljši film

Freske resničnosti ob podlagi sanjaškega petja

26. februar 2017 ob 16:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od leta 1973 se vsakokratna podelitev oskarjev sklene z razglasitvijo dobitnika najprestižnejšega kipca – za najboljši film.

Medtem ko so v tridesetih in štiridesetih letih 20. stoletja v kategorijo za najboljši film lahko nominirali od osem do dvanajst filmov, se je pozneje število skrčilo na pet. Leta 2009 je Ameriška filmska akademija spremenila pravila in jih približala prvim letom podeljevanja nagrad ter število nominacij razširila na deseterico.

"Nominacija za najboljši film naj bo pokazatelj izredne vrednosti," je ob spreminjanju pravil spomnil tedanji izvršni direktor akademije Bruce Davis. "Če se izkaže, da si je le osem filmov prislužilo to čast, se ne smemo čutiti dolžnih zaokrožati števila."

Oskarje bodo podelili danes ponoči, v živo bomo vrhunec sezone filmskih nagrad v živo spremljali tudi na MMC-ju. Še do minuto pred polnočjo pa imate čas, da oddate svoj glas v naši oskarjevski stavnici in se potegujete za praktično nagrado.

Letos se za oskarja vseh oskarjev poteguje devet filmov, ki obravnavajo široko paleto tem; od osebnih stisk, ki jih prinesejo drugačnost, izguba in obžalovanje, do junaških dejanj, ki spreminjajo zgodovino, in nenehnega lovljenja lastnih sanj. Spodaj je torej devet nominirancev, ki jim je po mnenju akademije lani uspelo najbolje združiti vse ključne filmske elemente na najvišji ravni – od glasbe in montaže do igre, fotografije in režije.

Alenka Klun, Maja Kač, Andrej Gustinčič