Zelena luč povečanju sredstev slovenskemu filmu, da ne bo več "luzer"

Finančna podhranjenost in ogroženost slovenske filmske produkcije

13. november 2018 ob 19:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Odbor DZ-ja za kulturo je na nujni seji s soglasno sprejetim sklepom ministrstvo za kulturo pozval, da sredstva za film s sorazmernimi letnimi povečanji do leta 2022 dosežejo 11 milijonov evrov, kot je bilo predvideno v NPK 2014–2017.

"Mislim, da se bodo slovenskemu filmu vremena zjasnila," je dejala predsednica odbora Violeta Tomić.

Na zahtevo poslanske skupine Levica

Odbor za kulturo se je danes na zahtevo poslanske skupine Levica sestal na nujni seji, katere glavna tema je bila finančna podhranjenost in ogroženost slovenske filmske produkcije ter odhajanje mladih filmskih ustvarjalcev v tujino, kjer si skušajo za svoje delo pridobiti primerna plačila ter si hkrati zagotoviti več priložnosti za ustvarjanje, saj jim jih Slovenija ne zagotovlja. Uspešni mladi režiserji si namreč prihodnji film obetajo čez približno pet let.

Po besedah koordinatorja Levice Luke Meseca so za prikaz, kaj slovenski film zmore, v petek vse poslance odbora povabili na Liffe, na ogled filma Ne bom več luzerka v režiji Urše Menart. V filmu je v ospredju Špela, pripadnica generacije milenijcev, za katero je značilno, da so brez dohodkov, brez službe in brez sredstev. Špeli kot možnosti za prihodnost ostajata beg v tujino ali življenje luzerke doma, kjer ne bo nikoli uresničila svojih potencialov in sanj. Po besedah Meseca pa lahko film Ne bom več luzerka razumemo tudi kot "film o slovenskem filmu".

V povprečju namenimo 0,8 milijona evrov na film

Mesec je spomnil, da je leta 2011 država za filmsko področje predvidela proračun v višini 8,5 milijona, medtem ko je Nacionalni program za kulturo (NPK) 2014–2017 predvidel 11 milijonov evrov na letni ravni. A v resnici proračun za film dosega komaj tretjino tega zneska, 4,5 milijona letno. "To nas ne postavlja le na rep Evrope, ampak tudi na rep nekdanjih jugoslovanskih republik – za nami sta le Kosovo in Črna gora," je opomnil in dodal, da v Sloveniji na film v povprečju namenimo 0,8 milijona evrov, medtem ko je ta znesek na Hrvaškem milijon evrov, v Italiji 2 milijona, na Madžarskem pa 2,4 milijona evrov.

Filmi propadajo in so gledalcem nedostopni

Današnji gostje so se dotaknili tudi zanemarjanja slovenske filmske dediščine. Režiser in igralec Metod Pevec je omenil, da sloviti film Nasvidenje v naslednji vojni, v katerem je nastopil, danes propada in je gledalcem nedostopen. Mesec je povzel oceno, da bi za digitalizacijo in restavracijo slovenskih filmov potrebovali deset milijonov evrov, Slovenski filmski center (SFC) pa je v ta namen v zadnjih letih od ministrstva prejel le 39.000 evrov. Pevec je spomnil, da so v društvu režiserjev letos pripravili tudi Nacionalni program za film.

Člani odbora so se na podlagi pričevanj številnih akterjev s filmske scene prepričali, da je stanje slovenskega filma dejansko slabo. Režiser in predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev Klemen Dvornik je izračunal, da ura njegovega dela pri filmu znaša borih 70 centov. "Slovenski film se napaja predvsem iz entuziazma ustvarjalcev," je poudaril. Režiserka animiranih filmov Špela Čadež, ki je za svoje filme v tujini prejela okoli 100 nagrad, pa je dejala, da se ob teh uspehih ob vrnitvi domov vsakič vpraša, kaj naj, saj zveste sodelavce lahko nagradi le z obvestilom, da bodo naslednji projekt delali s še manj denarja.

Slovenski filmski ustvarjalci bežijo v tujino

Tudi to je vzrok, zakaj slovenski filmski ustvarjalci bežijo v tujino. Tako sta se denimo znašla Olmo Omerzu, ki dela na Češkem, ali pa Mitja Okorn, ki deluje na Poljskem. Skorajda kot sramoto pa je svoj najnovejši dosežek predstavil Rok Biček (Razredni sovražnik, Družina), ki se mu je ponudila priložnost sodelovanja pri hrvaški ekranizaciji dela Črna mati zemla pisatelja Kristiana Novaka, katerega proračun je ocenjen na dva milijona evrov: "Na neki način mi je hudo, da sem se 'prodal', a verjamem in vem, da se bo v tej moji zgodbi prepoznal marsikdo."

Miran Zupanič z AGRFT-ja pa je opomnil, da si slovensko občinstvo zasluži, da nadarjeni slovenski filmarji razvijejo svoje potenciale do najvišje mogoče ravni, kajti šele takrat bodo njihovi projekti občinstvo bogatili. To pa pomeni, da morajo imeti več priložnosti za delo in razvoj lastne kreativnosti.



Dramatično stanje na področju filma: Nujna tema

Direktorica SFC-ja Nataša Bučar se je zahvalila Levici, ki je zares dramatično stanje na področju filma prepoznalo kot nujno temo, vredno obravnave na odboru. Pojasnila je, da 4,5 milijona evrov, kolikor država namenja za film, posledično vpliva tudi na žanr slovenskega filma. Ne snemamo namreč več kostumskih ali bolj zahtevnih, zgodovinskih filmov, avtorji pa ne razmišljajo o adaptacijah literarnih del. Posledično nastaja obilica socialnih dram, prav tako pa ni na voljo sredstev za podporo animiranim filmom.

Državni sekretar z ministrstva za kulturo Vojko Stopar je povedal, da se na ministrstvu zavedajo nezavidljivega položaja, v katerem se je znašel slovenski film, ob tem pa dodal, da so v podobnem položaju tudi druga področja kulture. "V primeru, da se bo proračun za kulturo zviševal, ne bi smeli imeti težav s predlaganim sklepom," je presodil.

N. Š.