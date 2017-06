Dogodek Nosil bom rdečo zvezdo samo kratek čas pod vprašajem

Drevišnji triurni koncert Svetlane Makarovič z gosti na Kongresnem trgu

29. junij 2017 ob 11:58

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"V središču ideje o rdeči zvezdi so svobodna družba, svoboda misli, svoboda izražanja, svoboda tiska," je že ob napovedi koncertnega dogodka Nosil bom rdečo zvezdo poudarila Svetlana Makarovič in dodala, da bo na programu tudi nekaj njenih protestnih šansonov.

Dogodek na Kongresnem trgu, ki se začne drevi ob 21. uri, pa so se desno usmerjeni mediji, še preden so ga organizatorji predstavili na novinarski konferenci v preteklem tednu, opredelili kot še eno v dolgi vrsti provokacij podpornikov nekdanjega totalitarnega sistema.

Zavrženi zahtevi za prepoved dogodka

Iz istega vzgiba, češ da prireditev poveličuje simbol nekdanjega režima, je Društvo Moris iz Kočevske Reke na ljubljansko upravno enoto vložilo zahtevo za njegovo prepoved. Pri tem se mu je s svojo zahtevo za prepoved pridružil tudi Inštitut za domoljubne vrednote iz Ljubljane.

Upravna enota je njuni zahtevi zavrgla, so za STA potrdili na Festivalu Ljubljana, ki organizira dogodek skupaj s Humanitarnim skladom Sapramiška in Mestno občino Ljubljana.

Bogata bera gostov za triurni koncert

Poleg Primoža P Ram Siterja, po čigar pesmi so dogodek naslovili, se bodo Svetlani Makarovič na odru pridružili raper Darko Nikolovski, Andrej Rozman - Roza, ki je pred kratkim napovedal vstop v kandidaturo za predsednika republike, Martina Feri s Kraškimi ovčarji in Ovcami, Tomaž Mihelič - Marlenna, Janja Majzelj, Višnja Fičur, Miha Bezeljak, Joži Šalej, Nino de Gleria, Jure Tori in Janez Levec. Najštevilnejša zasedba bo Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič z zasedbo Dirty fingers. Polona Vetrih pa bo povedala nekaj verzov v hebrejščini.

P. G.