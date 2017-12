Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pod imenom Izland delujeta Gašper Milkovič Biloslav in Marko Vivoda, ki v svojem delu raziskujeta in ustvarjata abstraktne vizualne realnosti, osnovane na eksperimetiranju s principi kimatike in mehanskimi igračami, barvami in kemijskimi poizkusi. Med drugim sta sodelovala tudi z glasbenima dvojcema Random Logic in Silence. Foto: Izland Strictly Analog je festival avdiovizualnih performansov in produkcijskih delavnic, ki na participatoren in vključujoč način popularizira odnos med sodobnimi in zastarelimi tehnologijami. Osrednja tema festivala spodbuja uporabo analognih tehnologij in ozavešča, da digitalnih tehnologij ni mogoče dojemati brez analognih in obratno, so zapisali organizatorji festivala. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Festival Indigo: Ne vemo več, kaj je resnično in kaj ni Radar te dni bedi nad Tobačno Random Logic ali kako je slišati subtilni tehno Dodaj v

Slavljenje kulture analognega v dobi digitalnega, vsaj za en dan

Enodnevni festival Strictly Analog

9. december 2017 ob 14:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Podvodne atmosfere na 16-milimetrskem filmskem traku in vinilu, hipnotične in ritmične kompozicije z laserskimi droni, lo-fi ritem mašine in igriva kinematika ter ekperimentalna elektronika so pojmi, ki vabijo na festival Strictly Analog.

Letošnja, peta izvedba enodnevnega avdiovizualnega festivala Strictly Analog poleg delavnice Fotogram in njegova magija, ki poteka čez dan, v večernih urah v Kreativnem centru Poligon prinaša še pogovor z umetnikom Bernhardom Rasingerjem, naslovljen Kako izgleda zvok?, v katerem bo pobližje predstavil povezavo zvoka in laserske vizualizacije. Udeležencem pogovora bo dana možnost, da tudi sami izvabijo linije in valove iz zaželenega zvoka.

Razkrivanje lepote valovnih oblik s pomočjo laserja

Pogovoru bodo sledili še nastopi, med drugim bosta nastopila tudi Laser Bros. Gre za dvojec Rasingerja, sicer znanega pod umetniškim imenom BR Laser, in Václava Pelouška, vidnega člana Bastl Instruments. Ustvarjalca povezujeta laserske projekcije in elektronske zvočne valove, ki jih v realnem času generira analogni modularni sintetizator zvoka, ter tako z laserjem razkrivata lepoto valovnih oblik.

Poleg Laser Bros bo nastopil še Casper Electronics iz ZDA, gre za Petra Edwardsa, svetovno znanega proizvajalca elektronskih glasbenih instrumentov. Edwards svoje proizvode uporablja tudi na svojih nastopih, med njegovimi strankami pa najdemo tudi imena, kot so Mike Patton, Kevin Rutmanis in Danny Elfman.

Nastopila bo tudi domača naveza vizualnega dvojca Izland (Gašper Milkovič Biloslav in Marko Vivoda) z glasbenikom Jesusonecstasy (Mitja Cerkvenik), pa tudi Carole Thibaud in Robertina Šebjanič s performansom Liquefaction.

Analogne prakse za 21. stoletje

Izbrani umetniki s svojimi, z drugačnimi tehnikami podprtimi nastopi prikazujejo širino možnih uporab analognih tehnologij in ustvarjajo praktično-zabavna okolja. Festival, ki ga organizirata Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost in Zavod Projekt Atol, se torej prvenstveno spogleduje s povezovanjem analognih praks v vizualizaciji in zvoku.

V Kreativnem centru Poligon je pogovor z umetnikom Bernhardom Rasingerjem napovedan za 19. uro, nastopi pa se začnejo ob 20. uri.

P. G.