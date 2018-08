Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Koncert Lamento bo v znamenju bogate glasbene zapuščine družine Bach. Foto: ARS Nika Gorič je julija lani prejela prestižno priznanje te ugledne londonske akademije - kraljičino nagrado kot študentka leta. Foto: Simon Jay Price/nikagoric.com Lana Trotovšek igra violino od četrtega leta, starosti. Pri 17 letih jo je poučeval Ruggiero Ricci, študirala pa je na ljubljanski Akademiji za glasbo ter londonskih Trinity Collegeu in Kraljevem glasbenem kolidžu. Foto: lanaviolin.com Dodaj v

Večer z glasbo baročnega velikana Bacha in njegovih otrok

Koncert Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije

2. avgust 2018 ob 16:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na nocojšnjem koncertu Ljubljana festivala bo zazvenela glasba Johanna Sebastiana Bacha in njegovih otrok, ki so nadaljevali očetovo glasbeno zapuščino. Izvedli jo bodo Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in solisti sopranistka Nika Gorič, violinistka Lana Trotovšek, flavtist Boris Bizjak in čembalist Tomaž Sevšek.

Koncertni večer, ki so ga naslovili Lamento, se bo zgodil danes ob 20.00 v Narodni galeriji. Bach, eden najpomembnejših baročnih skladateljev je imel 20 otrok, med katerimi jih je kar nekaj nadaljevalo njegovo glasbeno zapuščino. Kot osrednji skladbi koncerta napoveduje program Trojni koncert za violino, flavto, čembalo in godala v a-molu ter Brandenburški koncert št. 5, pisan za enako zasedbo. Na programu so tudi Bachova Fantazija in fuga v g-molu v transkripciji za godalni ansambel, Simfonija št. 5 njegovega sina C. Ph. E. Bacha in znamenita skladba Lamento J. C. Bacha.

Sopranistka Nika Gorič je diplomirala na Univerzi za glasbo in gledališko umetnost v Gradcu. Študij je nadaljevala na Kraljevi akademiji za glasbo v Londonu, kjer je magistrirala in zaključila tudi doktorat. V začetku julija 2017 je prejela prestižno priznanje te ugledne londonske akademije, in sicer kraljičino nagrado kot študentka leta. Bila je članica Academy Song Circle in redna solistka Bachovih kantat pod pokroviteljstvom uglednega sklada Kohn. V letu 2016 je postala umetnica Young Classical Artist Trust. V Sloveniji je oktobra istega leta debutirala v SNG Maribor v vlogi Norine Donizettijevega Don Pasquala.

Violinistka Lana Trotovšek igra violino od četrtega leta.Pri 17 letih jo je poučeval Ruggiero Ricci, študirala pa je na ljubljanski Akademiji za glasbo ter londonskih Trinity Collegeu in Kraljevem glasbenem kolidžu. Leta 2012 je debutirala z Orkestrom Mariinskega gledališča pod taktirko Valerija Gergijeva z Violinskim koncertom št. 1 Sergeja Prokofjeva. Igrala je na znanih prizoriščih po Evropi, na Kitajskem, v Združenih arabskih emiratih in ZDA ter sodelovala z več pomembnimi orkestri. Dejavna je bila v nagrajenih sestavih Greenwich Trio in Kvartet Badke. Posveča se tudi komorni igri.

Flavtist Boris Bezjak je diplomiral v Parizu, trenutno pa živi in deluje v Londonu. Po zmagi na mednarodnem tekmovanju za flavto v Pikardiji ter zmagah na državnih tekmovanjih flavtistov in komorne igre zdaj koncertira po vsem svetu. Ne izvaja izključno klasične glasbe, temveč z veseljem zaigra tudi flamenko in blues. Njegovi partnerji v teh projektih so znani glasbeniki in skupine flamenka pa tudi plesalci.

Čembalist Tomaž Sevšek je na Visoki šoli za glasbo v Freiburgu študiral orgle in čembalo. Dodatno se je izobraževal na Eastman School of Music v Rochestru. Je trikratni prejemnik prve nagrade na Tekmovanjih mladih slovenskih glasbenikov in prejemnik druge nagrade na Evropskem tekmovanju mladih orglavcev leta 1998 v Ljubljani. Leta 2002 je zmagal na severnoameriškem izbornem tekmovanju za Mednarodno orgelsko tekmovanje Calgary. Soustanovil je komorni ansambel za staro glasbo musica cubicularis in zavod Harmonia Antiqua Labacensis. Koncertira doma in v tujini.

