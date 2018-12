Opera Všeč si mi ima poetično besedilo na begunsko problematiko. V ospredju zgodbe sta Vesna in Tarik, predstavnika dveh kultur, ki se spoprijateljita in ko se med prebivalci pojavijo nesoglasja o prisotnosti beguncev v njihovem kraju, se Vesna odločno zavzame zanj. To je tudi zgodba o tem, da so "otroci včasih čistejši od nas odraslih in da se je dobro pri njih pogledati kot v ogledalu," je še povedal libretist Milan Dekleva. Foto: Cankarjev dom/Matevž Čebašek Delo je na oder Linhartove dvorane postavila Nana Milčinski, za koreografijo je poskrbela Mateja Jerebic, scenografija, kostumografija in video pa Jaro Ješe, dirigenti bodo Damijan in Irma Močnik ter Petra Pirš. Foto: Cankarjev dom/Matevž Čebašek Sorodne novice Pred vrnitvijo Dunajskih dečkov v Slovenijo Slovenski glasbeni dnevi o operni umetnosti nekoč in njenih izzivih danes Dodaj v

Všeč si mi: čas je za opero z mladimi in za mlade sodobnega sveta

Premiera v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma

6. december 2018 ob 09:28

"Želimo razširjati obzorja, odpirati duha in negovati tisto občutljivost, ki jo je vsak od izbranih nastopajočih prinesel od doma in s katero želimo, da razveseljujejo svet še naprej," je pred premiero opere za mlade Všeč si mi poudarila Veronika Brvar, predsednica Glasbene matice Ljubljana.

Na libreto pesnika Milana Dekleve je skladatelj vokalne glasbe Damijan Močnik uglasbil opero, ki je nastala v sodelovanju med Cankarjevim domom (CD) in Glasbeno matico Ljubljana (GML), po naročilu katere je ta opera za mlade pevce, pevske soliste in instrumentalni ansambel tudi nastala.Všeč si mi je zgodba o prijateljstvu, strahu in pogumu v današnjem tehnološkem svetu želi vzbujati sočutje.

Intimni skupni svet predstavnikov dveh kultur

Libretist je zanjo napisal poetično besedilo na begunsko problematiko. V ospredju zgodbe sta Vesna in Tarik, predstavnika dveh kultur, ki se spoprijateljita in ko se med prebivalci pojavijo nesoglasja o prisotnosti beguncev v njihovem kraju, se Vesna odločno zavzame zanj. To je tudi zgodba o tem, da so "otroci včasih čistejši od nas odraslih in da se je dobro pri njih pogledati kot v ogledalu," je še povedal Dekleva.

Kot umetnik je moral paziti, kako to prenesti v estetsko obliko, saj gre pri tej sodobni tematiki predvsem za etiko in moralo. "Mislim, da se nam je to posrečilo preko prispodob in simbolov in otroci, kot sem videl na vaji, so začutili to priložnost, da nam povejo, da ta svet vendarle ni izgubljen." je še dejal.

Zbor v glavni vlogi in izhajanje iz baroka

Skladatelj Močnik je želel napisati opero, pri kateri bi imel glavno vlogo zbor. Hkrati si je želel sodelovanja s Slovenskim tolkalnim projektom, ker je hotel povezati otroke, ljubitelje s profesionalno glasbeno sfero. Zdi se mu namreč, da je v slovenskem prostoru tega veliko premalo. Uspelo mu je napisati opero za zbor, pri kateri ni izpostavil le prijateljstva, ampak tudi individualno osebnost enega človeka proti množici, ki ostane sam, kar se po njegovem mnenju velikokrat zgodi.

Kot je povedal, je pri uglasbitvi izhajal iz baroka, začetka opere, kjer je bila "glasba na nek način zelo plesna", s tem pa so se po njegovih besedah lahko združile glasbe Afrike, Orienta in Evrope ter se znašle na skupnem imenovalcu. Obenem je želel "rehabilitirati melodijo", da zveni sodobno in da se hkrati vsak pevec lahko izkaže vokalno, je še povedal Močnik.

Mlade navdušiti za glasbo, ki ni na prvo žogo

Noviteto je na oder Linhartove dvorane postavila Nana Milčinski, ki je pri GML-ju pred tem režirala otroški operi Hobit in Brundibar. V današnjih kibernetskih časih se ji zdi nekaj posebnega, če otroke navdušiš za klasično petje in klasično glasbo oziroma glasbo, ki ni na prvo žogo, obenem je to po njenem mnenju dobra popotnica mladim za vse življenje, saj takšen projekt poleg osnov odrskega gibanja doprinese še kaj drugega, denimo samozavest.

Koreografija je delo Mateje Jerebic, scenografija, kostumografija in video pa Jara Ješeta, dirigenti bodo Damijan in Irma Močnik ter Petra Pirš.

Pri izvedbi opere, namenjene mladim med 11 in 15 letom starosti, bo sodelovala številčna ekipa izvajalcev, od mladih pevcev solistov, prek Mladinskega pevskega zbora GML-ja pod vodstvom Irme Močnik, Slovenskega tolkalnega projekta in instrumentalistov do plesalcev pod mentorstvom profesorja plesa na Srednji vzgojiteljski šoli, gimnaziji in umetniški gimnaziji Ljubljana Dušana Teropšiča.

Sicer pa je ppera vključena v mednarodni Erasmus+ projekt EducOpera - boj proti osipništvu v šolah preko opernega izobraževanja. Kot je povedala njegova predstavnica Mojca Kovačič, bodo z njim predstavili, kaj vse lahko pridobijo mladi, ki so vključeni v proces nastajanja te oblike umetnosti.

Opero Všeč si mi bodo premierno izvedli danes v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, do 14. januarja 2019 pa bo sledilo še 16 ponovitev.

