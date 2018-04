Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Komisija bo svojo odločitev objavila 30. junija v oddaji Kulturna panorama, na teletekstu in na spletnih straneh RTV Slovenija. Avtorji nagrajenih in izbranih kratkih zgodb bodo svoje avtorstvo dokazali s petim izvodom, opremljenim s šifro in vsemi osebnimi podatki, pošljejo pa ga naj na Uredništvo za kulturo po objavi odločitve komisije. Foto: BoBo Dodaj v

27. tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo programa Ars Radia Slovenija

Dolžina ne sme presegati 6.300 znakov s presledki vred

21. april 2018 ob 15:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Program Ars Radia Slovenija razpisuje 27. tradicionalni natečaj za najboljšo kratko zgodbo. Dela, poslana na natečaj, pred objavo na Radiu Slovenija ne smejo biti objavljena.

Dolžina ne sme presegati 6.300 znakov s presledki vred, v nasprotnem primeru komisija dela ne bo mogla upoštevati.

Nagrade v vrednosti 800, 600 in 400 evrov

Izbor bo opravila tričlanska strokovna komisija, ki bo podelila tri nagrade v vrednosti 800, 600 in 400 evrov. Komisija bo predvidoma nekaj dodatnih besedil predlagala naročniku v odkup. Nagrajene in odkupljene kratke zgodbe bodo predvajali v oddaji Literarni nokturno na Tretjem in Prvem programu Radia Slovenija.

Natečaj je anonimen.

Avtorji naj prijavljena dela pošljejo do 21. maja v štirih nepodpisanih izvodih, označenih s šifro in s pripisom Natečaj za najboljšo kratko zgodbo, in sicer na naslov: Uredništvo za kulturo, 3. program – program Ars, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana. Glede na izkušnje prejšnjih let avtorje opozarjajo, naj ne pošiljajo svojih podatkov v priloženih ovojnicah.

S prijavo na natečaj avtorji v primeru nagrade ali odkupa dovolijo organizatorju objavo imena in uporabo prijavljenega besedila v radijskih oddajah in se strinjajo, da se na RTV Slovenija prenesejo vse materialne avtorske pravice na avtorjevih besedilih v radijski izvedbi, brez omejitev (krajevnih, časovnih in glede nadaljnjega prenosa).

Avtor lahko avtorsko delo uporablja tudi sam

Pravice se na RTV Slovenija prenesejo neizključno (avtor lahko avtorsko delo uporablja tudi sam oziroma pravice neizključno prenese na tretjo osebo). Nagrada bo izplačana v obliki avtorskega honorarja na podlagi podpisane pogodbe, ki bo posebej opredeljevala odkup pravic.

Pritožba na izbor ni mogoča. Naročnik vsem avtorjem, katerih dela ne bodo nagrajena ali predlagana v odkup, zagotavlja, da prejetih besedil ne bo reproduciral, predelal ali javno objavil. Prejetih izvodov zaradi anonimnosti natečaja tudi ne bo vračal.

Avtorstvo bodo dokazali s petim izvodom

Komisija bo svojo odločitev objavila 30. junija v oddaji Kulturna panorama, na teletekstu in na spletnih straneh RTV Slovenija. Avtorji nagrajenih in izbranih kratkih zgodb bodo svoje avtorstvo dokazali s petim izvodom, opremljenim s šifro in vsemi osebnimi podatki, pošljejo pa ga naj na Uredništvo za kulturo po objavi odločitve komisije.

N. Š.