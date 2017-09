Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zgodbe Pogled z grajske pečine je avtorica uglasila na raziskovanje lastne družinske preteklosti. Prvi del je zanjo tako precej netipičen, saj v kratke zgodbe vpleta izvirne ohranjene zapise svojih prednikov o selitvi iz Škotske v Kanado. Zgodovinsko preverljive podatke pomeša z ustnimi legendami, vse skupaj pa začini še z lastno domišljijo. Foto: Mohorjeva družba V domovini zelo uspešni prvenec češke pisateljice, Morje, je pred petimi leti v slovenščini izdala založba Sanje. Foto: Mohorjeva založba Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alice Munro se s pečine razgleduje po svoji družinski zgodovini

Pri Celjski Mohorjevi zgodbe Alice Munro in roman Petre Soukupove

11. september 2017 ob 16:30

Celje - MMC RTV SLO, STA

Kanadska pripovednica Alice Munro je za svojo mojstrsko izpisano kratko prozo leta 2013 prejela Nobelovo nagrado za književnost. Sveže prevedena zbirka Pogled z grajske pečine je že peta pisateljičina knjiga, ki jo lahko prebiramo v slovenščini.

Pri Celjski Mohorjevi družbi so izšle zgodbe Pogled z grajske pečine kanadske Nobelovke Alice Munro in roman Pod snegom, pod katerega se je podpisala češka pisateljica Petra Soukupova. Alice Munro je svoje zgodbe uglasila na raziskovanje lastne družinske preteklosti, Petra Soukupova pa v romanu prek vsakdanjih dogodkov razvije povsem nevsakdanje življenjske drame.

Alice Munro v knjigi Pogled z grajske pečine bralca najprej povabi v preteklost, na Škotsko, saj je prvi del zgodb nekakšna družinska kronika ene od vej njenih prednikov. Ta del je zanjo precej netipičen, saj v kratke zgodbe vpleta izvirne ohranjene zapise svojih prednikov o selitvi iz Škotske v Kanado. Zgodovinsko preverljive podatke pomeša z ustnimi legendami, vse skupaj pa začini še z lastno domišljijo.

A če je prvi del po načinu pisanja in tematiki zanjo nekoliko nenavaden, v drugem delu spet najdemo Alice Munro, ki je zaslovela s specifičnim, na trenutke rudimentarnim popisovanjem realnosti novega sveta, so o knjigi zapisali pri založbi. Knjigo je prevedla Tjaša Mohar.

Alice Munro piše in objavlja od 50. let preteklega stoletja. Doslej so izšli slovenski prevodi njenih del Sovraži me, rad me ima, dvori mi, ljubezen da, mož in žena sva (Litera), Preveč sreče (Miš), Ljubo življenje in Ubežnica (obe Celjska Mohorjeva družba).

Petra Soukupova v romanu Pod snegom ostaja zvesta svojemu značilnemu pripovednemu slogu. Roman daje samo na videz občutek, da gre za vsakdanjo situacijo, ki ni nič posebnega. A tri sestre, ki se nekega zimskega dne usedejo v avto in se odpeljejo k staršem na praznovanje očetovega rojstnega dne, s seboj niso vzele samo otrok. Z njimi se v zimski dan zapeljejo tudi njihove življenjske zgodbe, ki nenadoma oživijo, so o romanu zapisali pri založbi. Za prevod je poskrbela Nives Vidrih.

Petra Soukupova zna v družinskih odnosih in na prvi pogled vsakdanjih dogodkih tako sijajno ujeti odtise zapletenih usod, da se pred bralcem razvijajo kot enkratne življenjske drame. V svojem značilnem pripovednem slogu z nekakšno samoumevno lahkotnostjo poudarja avtentičnost zgodbe in bralca tako potegne vanjo, da še sam postane eden od potnikov v avtu, ki vozi po zimski pokrajini, so še zapisali pri Celjski Mohorjevi.

Petra Soukupova (1982) je doštudirala scenaristiko in dramaturgijo na Filmski akademiji v Pragi. Njena prva knjiga Morje (2007), ki je pri založbi Sanje izšla tudi v slovenskem prevodu, je dobila nagrado Jiržija Ortena za mlade avtorje, triptih zgodb Izginiti (2009) pa je prejel nagrado Magnesia Litera. Leta 2011 je izšel njen roman Marta v letu vsiljivca, leta 2014 je izdala svojo prvo otroško knjigo Berti in vohljaček.

A. J.