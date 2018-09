Fištravec: Selitev v Centrum je ta hip najboljša rešitev za Mariborsko knjižnico

Vodstvo knjižnice: selitev do leta 2020 je za nas skrajna meja

7. september 2018 ob 13:31

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Mariborski mestni svet bo prihodnji teden odločal o selitvi osrednje enote Mariborske knjižnice v nedokončani poslovno-stanovanjski objekt Centrum nedaleč od Trga Leona Štuklja. Po mnenju župana Andreja Fištravca je to trenutno najbolj optimalna za rešitev več let trajajočo nevzdržno prostorsko stisko knjižnice, zato upa, da bo na koncu prevladal razum.

Po Fištravčevih čigar besedah so to možnost začeli preučevati na predlog mestnih svetnikov, potem ko so jim sami predlagali selitev v stavbo zavarovalnice na Cankarjevi ulici, in izkazalo se je, da je uresničljiva. "Imamo kvalitetno rešitev, s katero se strinja tudi vodstvo knjižnice in za katero imamo izdelano finančno konstrukcijo, ki nam omogoča uresničitev še vrste drugih projektov v mestu. Nesmiselno se mi zdi, da bi si tu zabijali avtogol, ker na koncu bo kratko potegnila knjižnica," je prepričan Fištravec.

Selitev v nove prostore je predvidena čez dve leti

Selitev v Centrum, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in zasebnika, ocenjujejo na 13,3 milijona evrov. Po besedah Teobalda Pajnika iz občinske projektne pisarne so projektanti ugotovili, da je program knjižnice možno umestiti v Centrum, čeprav je bil ta načrtovan za drugo dejavnost. Letos imajo v občinskem proračunu zagotovljene tri milijone evrov, ki jih bodo porabili za nakup objekta, ostala sredstva pa bo potrebno zagotoviti v proračunih za leto 2019 in 2020. Selitev knjižnice v nove prostore je namreč predvidena avgusta 2020.

Podjetje MTB je Centrum začelo graditi leta 2008, a se je gradnja zaradi finančnih težav naslednje leto ustavila. Trenutno je v tretji gradbeni fazi, obsega pa pet nadstropij, tri kletne etaže in mansardo. Za knjižnico bi v njem poleg prostorov za knjige med drugim uredili še večnamensko dvorano, čitalnico na terasi, učilnice in kavarno.

Novoimenovani mestni urbanist Tomaž Kancler, sicer mestni svetnik SDS-a, ocenjuje, da je med prednostmi predlagane rešitve ugodna lokacija, saj bi se s tem nadaljevala celovita ureditev širšega območja Trga Leona Štuklja. "Gre za eno zadnjih sivih con v središču mesta, ki bi lahko bila na ta način revitalizirana," je dejal.

Prednost v združitvi vseh služb knjižnice pod eno streho

Vodstvo knjižnice se strinja. "Dejstvo je, da nimamo več prostora ne za delo ne za uporabnike. Upam, da je to zadnja predlagana opcija in da do leta 2020 res pridemo do novih prostorov, kar je za nas skrajna meja," je povedala pomočnica direktorice Slavica Rampih. Med prednostmi selitve v Centrum vidi možnost združitve vseh služb knjižnice pod eno streho, česar pri nekaterih drugih predlogih ni bilo.

Po županovih besedah "niso korektne" navedbe, da je selitev v Centrum finančno podoben zalogaj kot obnova knjižnice na sedanji lokaciji na Rotovškem trgu, za katero se zavzemajo nekateri mestni politiki na čelu s SMC-ja. Kot je dejal, bi ohranitev knjižnice na Rotovškem trgu po trenutnih cenah v gradbeništvu stala več kot 20 milijonov evrov.

Fištravec prav tako odločno zavrača navedbe o domnevnem neuresničevanju 18 projektov, ki jih je napovedal lani. "Vsi projekti se izvajajo," je zatrdil. Med drugim je povedal, da se je ta mesec začela obnova srednjega bazena v Pristanu, ta teden so dobili gradbeno dovoljenje za obnovo Vojašniškega trga.

Oder na Dravi ostaja

Prav tako so po njegovih besedah uspeli razjasniti zagato okoli spomladi postavljenega odra na Dravi. Pred dnevi so namreč prejeli odločbo državnega inšpektorata za okolje in prostor, s katero ta odpravlja odločbo gradbenega inšpektorja, ki je odredil rušenje odra. "Ugotavlja, da je pritožba Mestne občine Maribor utemeljena, in vse skupaj vrača na prvo stopnjo," je pojasnil. Čez zimo bodo tako oder "pospravili", prihodnje leto pa bo po županovih besedah lahko znova gostil dogodke.

M. K.