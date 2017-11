Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za Alojza Gradnika (1882-1967) je poleg ljubezenske poezije značilna domačijska, domoljubna in socialna izpoved. V njegovi rojstni Medani so leta leta 2002 ponovno odprli njegovo obnovljeno domačijo. Bogata zapuščina je predstavljena v več tematskih sklopih – in sicer Gradnik kot sodnik, Gradnik kot mlad literat, ki se je podpisoval še s psevdonimom, Gradnik kot pesnik z vsemi do zdaj izdanimi pesniškimi zbirkami, Gradnik – prevajalec in Alojz Gradnik je predstavljen tudi kot zasebnik, mož in oče. Foto: Wikipedia Vila Vipolže je dolgo propadala, občasno je življenje vanjo vrnila obnovitev po drugi svetovni vojni zgrajenega plesišča, ki je postalo eden glavnih simbolov tega objekta. Foto: brda.si Sorodne novice Umrl je literarni zgodovinar Franc Zadravec Foto: Čutite to svetlikanje pod Gradnikovo murvo? Dodaj v

Gradnikovi večeri v znamenju 50-letnice smrti tega briškega poeta

Tridnevno dogajanje v Goriških Brdih

23. november 2017 ob 12:07

Dobrovo - MMC RTV SLO, STA

Večere, posvečene Alojzu Gradniku, so prvič organizirali na gradu Dobrovo leta 1992, kar pomeni, da bodo letos že 25. Gradnikovi večeri, ki jih v tem letu zaznamuje 50. obletnica njegove smrti.

Briškega poeta in prevajalca Alojza Gradnika se bodo spomnili s kulturno in športno obarvanim tridnevnim dogajanjem, ki se začenja drevi. Na prvem večeru bo mogoče prisluhniti briškim, na drugem pa beneškim ustvarjalcem. Pohod po Gradnikovi učni poti bo na vrsti v soboto, torej na zaključni dan dogajanja.

Povezovanje preteklega s sodobnim

Na nocojšnjem otvoritvenem recitalu Gradnikovega dela se bosta na gradu Dobrovo predstavila Robi Gašparin s prebiranjem poezije in pianistka Ingrid Mačus, ki je za Gradnikove večere pripravila preplet besede in glasbe, posvečen Gradniku in Petri Koršič. Izvedli ga bosta pevki Mirjam Jelnikar in Martina Kocina ter tolkalec Alberto Zenarolla. Neli Maraž pa se bo občinstvu predstavila s študijskim dokumentarnim kratkim filmom Domov k spominu.

Drugi večer bo v vili Vipolže pripadel zamejski pesnici in performerki Antonelli Bukovaz, sicer dobitnici kristala letošnjega festivala Vilenica, ki pripravlja literarni nastop. Prisluhniti bo mogoče tudi akustični zasedbi Trio Bohobare, ki bo predstavila skladbe v slovenskih narečjih Videnske pokrajine.

Na zaključni dan bo torej sledil še pohod po Gradnikovi učni poti, ki prinaša popotovanje skozi poetovo življenje s kulturnimi vložki in ogledom njegove spominske sobe v Medani. Pohod je primeren za vse starosti in pripravljenost pohodnikov, za približno štiri kilometre poti pa bodo porabili okrog dve uri. Na njem pa bodo nastopili učenci Osnovne šole Dobrovo.

Natančen program letošnjih Gradnikovih večerov si lahko pogledate na tej povezavi.



Vpeljava malega sejma knjig o Brdih

Gradnikovi večeri bodo kulturno dogajanje v Brdih obogatili že 25. leto zapored. Namen prireditve že od vsega začetka ni bil komercialne narave, pač pa so želeli predstaviti stvari in osebnosti iz zgodovine Goriških Brd, ki so bili v svojem času za to občino zelo pomembni. 25. Gradnikovi večeri uvajajo novost v obliki malega sejma knjig o Brdih, na katerem si bodo obiskovalci na obeh večerih lahko ogledali knjige in jih tudi kupili.

V Medani leta 1882 rojeni Alojz Gradnik je bil pravnik, pesnik in prevajalec. Njegovo pesništvo ima značilnosti moderne in ekspresionizma. Izpovedoval je prvinsko doživljanje ljubezni ter razkrival njeno povezanost s smrtjo, med drugim v zbirkah Padajoče zvezde in Eros-Tanatos. Poleg ljubezenske poezije je zanj značilna domačijska, domoljubna in socialna izpoved, ki jo je zapisal v zbirkah Begunci, Pot bolesti in Primorski soneti. Prevajal je romansko in kitajsko liriko. Umrl je leta 1967 v Ljubljani, pokopan pa je v svojem rojstnem kraju.

P. G.