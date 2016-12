Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Henry Miller je s svojim pisanjem vplival na številne velike literarne umetnike, ki so mu sledili - za vzornika so ga navajali Jack Kerouac, Norman Mailer, Philip Roth, Cormac McCarthy, Paul Theroux in Erica Jong. Foto: Houghton Library / Peter Gowland Henry Miller je v svojem življenju menda ustvaril več kot dva tisoč akvarelov, ki so danes raztroseni po muzejih in zasebnih zbirkah po celem svetu. Bil je tudi ljubiteljski pianist. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ikonoklast ameriške književnosti Henry Miller bi dopolnil 125 let

Pisatelj, ki je v ameriško književnost vpeljal tematiko seksa

26. december 2016 ob 16:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na današnji dan se je pred 125 leti rodil ameriški pisatelj in slikar Henry Miller. Njegova verjetno najbolj razvpita romana sta gotovo Rakov povratnik in Kozorogov povratnik.

Henry Miller je v naturalističnem, zavestno provokativnem slogu opisoval svoje domišljijske in erotične dogodivščine ter v duhu anarhizma raziskoval tabuje in konvencije zanj "sterilne civilizacije". Prav Millerjevo pisanje je krepko pripomoglo k detabuizaciji razprave o spolnih tematikah v ameriški književnosti.

Vplival je na številne velike literate, ki so prišli za njim: Millerjevi "dediči" so med drugim Jack Kerouac, Norman Mailer, Philip Roth, Cormac McCarthy, Paul Theroux in Erica Jong. (Miller je med literarne velikane, ki so imeli nanj formativen vpliv, štel Nietzsheja, Balzaca in Dostojevskega).

Prebujenje v Parizu

Kot Henry Valentine Miller se je pisatelj rodil leta 1891 v New Yorku. Sprva se je preživljal s priložnostnimi deli, nato pa je začel obiskovati City College of New York. Leta 1930 se je odpravil v Pariz, kjer je živel bohemsko. Francoska prestolnica mu je predstavljala velik navdih.

Njegovi romani Rakov povratnik (1934), Črna pomlad (1936) in Kozorogov povratnik (1939) so bili v ZDA do leta 1961 prepovedani zaradi obscenosti, je navedeno v Velikem svetovnem biografskem leksikonu.

Pisal je tudi potopise in literarne eseje, med njegovimi bolj znanimi deli pa je tudi trilogija romanov Seksus (1949), Pleksus (1953) ter Neksus (1960). Velik vpliv je imel na beatniško generacijo, slikal pa je predvsem akvarele.

Po njegovem življenju sta nastala dva znana filma. V filmu Henry & June (1990), ki ga je režiral Philip Kaufman, je bilo opisano razmerje med Millerjem, njegovo ženo June Mansfield Miller ter v Parizu rojeno ameriško pisateljico Anais Nin. Po romanu Rakov povratnik je leta 1970 nastal istoimenski film v režiji Josepha Stricka, v katerem je pisatelja igral Rip Torn.

Leta 1939 je Miller obiskal Grčijo, leto kasneje pa se je vrnil v ZDA in se kot svobodni pisatelj naselil v Kaliforniji. Umrl je 7. junija 1980 v mestu Pacific Palisades.

A. J.