Imate predlog za "alternativnega nobelovca"? Švedi poslušajo

Javnost lahko svoje predloge poda še do 14. avgusta

13. julij 2018 ob 14:44

Stockholm - MMC RTV SLO

Nova akademija, ki so jo ustanovili na Švedskem, da bo letos namesto Švedske akademije podelila alternativno Nobelovo nagrado za književnost, je v presojo dobila prvi, najširši nabor kandidatov.

Pripravili so ga švedski knjižničarji, ki so smeli nominirati avtorje iz katerega koli dela sveta. Na njem so se znašli tako "večni" Nobelovi kandidati kot tudi sveža imena.

Švedske knjižničarje je Nova akademija pozvala, naj nominirajo avtorje, ki pripovedujejo zgodbe o "ljudeh v svetu", in seznam je po poročanju britanskega Guardiana - presenetljiv, česar marsikdo ni pričakoval. Na njem so nekateri večni kandidati za Nobelovo nagrado, kot so Cormac McCarthy, Margaret Atwood, Ngugi wa Thiong'o, Amos Oz in Haruki Murakami kot tudi sveži literarni obrazi.



Več glav več ve ...

Med njimi so finska avtorica Sofi Oksanen, poljska dobitnica mednarodnega bookerja Olga Tokarczuk, nigerijsko-ameriška pisateljica Nnedi Okorafor, britanski avtor Neil Gaiman in njegova kolegica JK Rowling ter ameriška romanopisca Thomas Pynchon in Don DeLillo. Med nominiranci je tudi Patti Smith, bolj cenjena po svoji glasbi kot knjigah, zato se Guardian sprašuje, ali bo pri Novi akademiji zmagovalec morda "letošnji Bob Dylan". Mogoče pa bo nagrada razkrila, kdo se skriva za psevdonimom Elena Ferrante, ki je prav tako nominirana ...

Spolna kvota za ožji izbor nominirancev

Najbolj presenetljiva podrobnost pa se ne skriva v imenih, temveč v drobnem tisku. Nova akademija namreč za ožji seznam nominirancev zahteva spolno kvoto, ki bo vključevala dva moška in dve ženski, ker je precej drugače od prave Nobelove nagrade. Med 114 dosedanjimi dobitniki se je v vsej zgodovini Nobelovih nagrad znašlo le 14 žensk.

Lahko glasujete

O tem bo znanega več po glasovanju, ki je zdaj za javnost odprto do 14. avgusta. Ožji seznam štirih najbolj priljubljenih avtorjev se bo nato znašel pred žirijo Nove akademije, ki bo izbrala dobitnika.

"Nova akademija" je gesta protesta, ne nameravajo vladati v nedogled

Novo akademijo, ki bo jeseni podelila alternativo Nobelovi nagradi za književnost, je skupina 100 švedskih avtorjev, igralcev, novinarjev in drugih osebnosti v kulturi ustanovila, potem ko je Švedska akademija zaradi izbruha škandala s spolnim nadlegovanjem sporočila, da te prestižne nagrade letos ne bo podelila. "S podelitvijo te nagrade izražamo protest. Ljudem želimo pokazati, da se resno umetniško delo ne sme pojavljati v kontekstu jezika prisile, nepravilnosti in zlorabe," je pojasnilo novo združenje.

Nagrajenca bodo razglasili oktobra, istega meseca kot po tradiciji razkrijejo dobitnika Nobelove nagrade, 11. decembra, dan po tem, ko nagrado običajno podelijo na slovesnosti, pa bodo združenje uradno razpustili.

A. J.