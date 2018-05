V letu 2018 ne bo Nobelove nagrade za književnost

Leta 2019 bodo podelili dve nagradi

4. maj 2018

Švedska akademija, ki podeljuje Nobelovo nagrado za književnost, je sprejela pričakovano odločitev: zaradi spolnega in finančnega škandala, ki jo je v zadnjih mesecih pretresel do temeljev, institucija letos ne bo podelila Nobelove nagrade za književnost. Bomo pa zato v letu 2019 dobili dva nova nobelovca.

Odločitev je sad četrtkovega zasedanja preostalih desetih še delujočih članov ugledne ustanove. V zadnjih tednih je iz Akademije izstopilo šest članov - nekateri zgolj iz protesta, ker se je Akademija tako slabo odzivala na krizno situacijo.

Pravi odstop sploh ni mogoč

Zmeda s krčenjem članstva je globoko posegla v 230 let staro ustanovo - njene člane izbirajo s pomočjo tajnega glasovanja, članstvo, ki načeloma traja do smrti, pa dokončno potrdi šele kralj. (Tehnično člani torej sploh ne morejo odstopiti, lahko samo prenehajo sodelovati v dejavnostih akademije. Če se kdo umakne, mora njegovo mesto ostati nezasedeno, dokler ne umre. Švedski kralj Karl XVI. Gustaf je zato že napovedal, da razmišlja o spremembi pravilnika, ki bi omogočala dokončni odstop.) Doslej je veljalo, da je za kvorum potrebno soglasno mnenje vsaj dvanajstih članov komisije.

"Preden razglasimo naslednjega nagrajenca, se nam zdi nujno, da se posvetimo vračanju zaupanja ljudi v Akademijo," je v izjavi za javnost zapisal tajnik Akademije Anders Olsson. Za potezo so se odločili "iz spoštovanja do preteklih in prihodnjih dobitnikov Nobelove nagrade za književnost, Nobelove fundacije in javnosti". Odločitev ne bo vplivala na podeljevanje Nobelove nagrade v drugih kategorijah.

Nobelov odbor se je v svoji izjavi za javnost dejstva, da je situacijapustila madež na širši organizaciji; odločitev Švedske akademije so pohvalili. "Kriza v Švedski akademiji je škodovala Nobelovi nagradi. Njihova odločitev je podčrtala resnost situacije in bo pomagala obvarovati dolgoročni ugled nagrad."

Redke izjeme

Izbiro nagrajenca v literarni kategoriji so nazadnje preskočili v letih 1941-43, na vrhuncu druge svetovne vojne, ko so imeli nacisti v pesti velik del Evrope. Vsega skupaj so podelitev nagrade preskočili le sedemkrat. Šestkrat se je tudi zgodilo, da so podelitev zamaknili za eno leto, ker po njihovi presoji nobeden od nominirancev ni ustrezal pogojem za visoko nagrado.

Novinar švedskega radia Mattias Berg je 25. aprila v oddaji Kulturnytt prvi razkril, da obstaja omahovanje glede letošnje nagrade, češ da eden izmed članov zahteva odlog, ker ga "moti kaos znotraj Akademije", ki da si "letos res ne zasluži časti podeljevanja Nobelove nagrade".

V žarišču krize je Jean-Claude Arnault, mož ene izmed članic šesterice, ki je pred kratkim odstopila. Ugledni francoski fotograf, ki je poročen s pesnico Katarino Frostenson, je tarča več obtožb spolnih napadov in nadlegovanja, o katerih je prvi lani poročal časopis Dagens Nyheter. (Arnault prek svojega odvetnika vse obtožbe zanika). Več prič je potrdilo, da je Arnault leta 2004 na prireditvi v kraljevi palači za zadnjo plat zagrabil celo nič hudega slutečo princeso Victorio.



Akademija je tarča kritik tudi zato, ker je kršila lastno pravilo o križanju zasebnih interesov - finančno je podprla kulturni center Kulturplats Forum, ki ga vodita ravno Arnault in Frostensonova.

Škandal, ki očitno sega vse do jedra ugledne institucije, je pretresel švedsko družbo, ki naj bi veljala za vzor enakopravnosti spolov, in odmeval po vsem svetu. Novembra lani, ko je gibanje #MeToo dobilo večji zalet, je 18 žensk spolnega nadlegovanja obtožilo takrat še neimenovanega moškega (danes vemo, da je to Arnault); incidenti so se zgodili v razponu med letoma 1996 in 2017. Dve od žrtev, Gabriella Hakansson in Elise Karlsson, sta tudi javno spregovorili o svojih izkušnjah.

Zdaj že nekdanja predsednica Akademije Sara Danius je kmalu potem razglasila, da je organizacija pretrgala vse vezi z Arnaultom; dodala je še, da so med prejemnicami "neželene intimnosti" fotografa tudi članice Akademije in njihove sorodnice.

Daniusova je odstopila 12. aprila: odločitev je sprožila številne proteste po Švedski, češ da se je bila prva ženska na čelu Švedske akademije prisiljena umakniti zaradi grehov moških. Na isti dan je po triurnem zasedanju odstopila tudi Frostensonova.

Javna skrivnost?

Neodvisna preiskava, ki so jo medtem vodili švedski odvetniki, je v naslednjih mesecih pokazala, da je financiranje Arnaultovega kulturnega foruma kršilo pravilnik in da so se omenjene "neželene intimnosti" v resnici dogajale, da pa zanje ni vedelo veliko nevpletenih ljudi. Trdijo tudi, da je Arnault v preteklosti sedemkrat še pred uradno razglasitvijo razkril ime dobitnika Nobelove nagrade.

Trditev, da so bile fotografove nečednosti skrivnost, mnogi postavljajo na laž, na primer nekdanja žena Horacea Engdahla Ebba Witt-Brattstroem, ki je za CNN povedala, da lani "ni bila niti najmanj presenečena nad razkritjem obtožb". "Za to so vedeli vsi, ampak ni veljalo za nekaj pomembnega. V kulturni sferi so ljudje vedeli, da se mu mlade ženske ne smejo približevati."

Še vedno zelo skriven proces

Že več kot sto let nihče zares ne ve, kako člani Akademije izberejo zmagovalca. Vsako leto v februarju člani pregledajo okrog dvesto nominacij; do maja sestavijo ožji izbor, čez poletje pa prebirajo dela in proučujejo zasluge petih kniževnikov, ki ostajajo v igri za nagrado. Ugled nagrade, ki so jo podelili najrazličnejšim literarnim velikanom od Samuela Becketta do Iva Andrića in Ernesta Hemingwaya, so nekateri postavili pod vprašaj leta 2016, ko je Bob Dylan priznanje prejel za "ustvarjanje novih poetičnih izrazov znotraj ameriške pesemske tradicije".

