Izdaje Hrper Lee se množijo: prihaja še grafični roman Če ubiješ oponašalca

Izid je predviden novembra 2018

8. junij 2017 ob 15:03

London - MMC RTV SLO/STA

Roman Če ubiješ oponašalca, ki je leta 1962 služil kot knjižna predloga za film, lani pa je celo v obliki muzikala pristal na Broadwayu, bo naslednje leto zaživel še kot grafični roman.

Podobe za zgodbo pisateljice Harper Lee iz leta 1960, ki tematizira rasno neenakost in sodi med temeljna dela ameriške literature, bo ustvaril priznani umetnik Fred Fordham.

Do danes je bil roman, ki je v izvirniku izšel pod naslovom To Kill a Mocking Bird, prodan v več kot 40 milijonih izvodov. V slovenščini je sprva izšel v prevodu Janeza Sivca leta 1964 pod naslovom Ne ubijaj slavca, leta 2015 pa je za nov prevod poskrbela Polona Glavan, ki ga je naslovila Če ubiješ oponašalca.

V Londonu rojeni Fordham je najbolj znan po grafični pretvorbi romana Philipa Pullmana, naslovljenega The Adventures of John Blake: Mystery of the Ghost Ship. O tem delu je dejal, da je bilo pretvoriti zgodbo romana, ki mnogim ogromno pomeni, v pravi vizualni slog, zanj velika čast in odgovornost, hkrati pa tudi velik užitek.

Ideja, zrasla na zeljniku dedičev

Dediči Harper Lee so tisti, ki so dali pobudo za nastanek grafičnega romana in stopili v stik z založbo. Gre zgolj za enega od projektov, vezanih na knjigo Če ubiješ oponašalca, ki nastajajo po smrti pisateljice februarja lani. Decembra so v njenem rojstnem mestu Monroeville napovedali, da bodo zgradili nekaj turističnih zanimivosti po navdihu iz knjige in jih javnosti predstavili še letos.

Ni pa znano, ali bi se pisateljica strinjala z omenjenimi projekti. Harper Lee je namreč vse življenje trdila, da po delu Če ubiješ oponašalca, za katerega je prejela Pulitzerjevo nagrado, ne bo objavila nobene druge knjige. Vendar je leta 2015 na veliko presenečenje javnosti izšla predzgodba slovitega romana, naslovljena Pojdi, postavi stražarja. Tudi to delo je v slovenščino prevedla Polona Glavan.

Napovedani grafični roman je trenutno še v delu, založnik pri založbi William Heinemann Jason Arthur pa je povedal, da so podobe, ki jih je Fordham doslej ustvaril, osupljive. Dodal je še, da njegova grafična različica romana zvesto sledi izvirniku, poroča britanski The Guardian.

