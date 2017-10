Izšla bo poslednja knjiga Leonarda Cohena, dokončana v "zadnjih dnevih" glasbenikovega življenja

The Flame izide oktobra 2018

7. oktober 2017 ob 14:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

V naslednjem letu v knjigarne prihaja zbirka pesmi, ki jih je Leonard Cohen dokončeval v zadnjih mesecih svojega življenja; v njih tematizira "plamen, ki mu grozi, da ga bo družba pogasila".

Zbirko The Flame založnik pokojnega kanadskega umetnika opisuje kot "neverjetno močno sklepno poglavje Cohenove veličastne literarne kariere". Glasbenik je pesmi dokončeval in jim zaporedje določil v zadnjih mesecih življenja, ki se je sklenilo novembra lani. Levji delež pesmi v zbirki bodo take, ki jih javnost še nikoli ni imela priložnosti brati. The Flame bo založba Canongate izdala v oktobru 2018.

Leonard Cohen, ki je dočakal častitljivo starost 82 let, je pravzaprav svojo umetniško kariero začel kot pesnik, z zbirkami Let Us Compare Mythologies (1956), The Spice-Box of Earth (1961) in Flowers for Hitler (1964). Že proti koncu šestdesetih je večji del svoje ustvarjalne energije preusmeril v glasbo; leta 1967 je izšel njegov prvi album, Songs of Leonard Cohen.

Želja, da bi dokončal zbirko The Flame, je bila osrednji cilj Cohenovih poslednjih mesecev, se spominja njegov menedžer (in upravitelj zapuščine) Robert Kory. "V zadnjih mesecih se je posvečal eni sami stvari: dokončevanju knjige, ki je nastajala predvsem iz njegovih neobjavljenih pesmi in odlomkov iz zvezkov. Skrbel ga je plamen in to, kako družba ogroža njegov obstoj."

Uspel je dokončati svoj zadnji veliki projekt

"Čeprav je njegovo zdravje pešalo, je Leonardova smrt prišla nepričakovano. Tisti, ki smo imeli to redko čast, da smo v tem obdobju preživljali čas z njim, smo videli, da je njegov plamen gorel močno vse do konca. Knjiga, ki jo je dokončal le nekaj dni pred smrtno, razkriva intenziteto njegovega notranjega žara."

V enem od poslednjih intervjujev oktobra lani je Cohen za The New Yorker spregovoril tudi o svojem "prirojenem zagonu, da konča, kar je začel" - in omenil, da vsako jutro vstaja že pred zoro in se loti pisanja. "Ne bi se drznil zavezati kaki duhovni strategiji. Imam pa nedokončano delo. Opraviti moram nekatere reči. Pripravljen sem na smrt. Upam, da ne bo preveč neprijetno. To je bolj ali manj vse," je povedal.

V zbirki The Flame bo tudi "obširen izbor iz Cohenovih zvezkov", v katere je "v poetičnem slogu" pisal celo življenje. Ti odlomki naj bi ponudili "popolnoma nov vpogled v življenje in um izjemnega umetnika in misleca". Dodane bodo tudi ilustracije, ki jih je ustvaril Cohen, in pa besedila vseh pesmi z njegovih zadnjih treh albumov.

