Knjigi o Avseniku in Slaku, ki "še živita tam, kjer odmevajo njune viže"

Avtorja Aleksi Jercog in Ivan Sivec

15. september 2017 ob 10:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pri Mladinski knjigi sta izšli monografiji, posvečeni velikanoma slovenske narodno-zabavne glasbe Slavku Avseniku in Lojzetu Slaku.

Knjigo o Slavku Avseniku podpisuje zamejski poznavalec njegove glasbe, glasbeni urednik, publicist in glasbenik Aleksi Jercog, delo, ki predstavlja Lojzeta Slaka, pa pisatelj in poznavalec Ivan Sivec, ki je narodno-zabavni glasbi posvetil številna dela.

Urednica za glasbo pri Mladinski knjigi Metka Pušenjak je na predstavitvi povedala, da sta izšli monografiji o glasbenih legendah, ki še živita na številnih dogodkih, na katerih odmevajo njune narodno-zabavne viže.

Avsenik: slovenski glasbeni rekorder

Avsenik bo v slovenski glasbeni zgodovini zapisan s svojim ansamblom, ki je imel največ poslušalcev, kar jih je kdaj imel kakšen slovenski pevec, glasbenik ali ansambel. Jercog je povedal, da je delo Slavko Avsenik: Življenje z glasbo klasična biografija, v kateri lahko bralec izve vse o življenju in delu tega glasbenega velikana. Prikaz je kronološki, od glasbenih začetkov do njegove smrti.

V primerjavi s predhodnimi deli je večji poudarek namenjen Avsenikovim zrelim letom, gre za zadnjih 20 let njegovega delovanja, potem ko je ansambel Avsenik prenehal delovati. Prav tako pa delo prinaša zanimiv vpogled v Avsenikovo prisotnost v zamejstvu in na Goriškem in kaj je le-ta pomenila zamejcem v času, ko je Trst postal italijanski.

Jercog je spomnil, da je bilo to "za zamejce burno obdobje in prav v narodno-zabavni glasbi so čutili nekaj pristnega, svojega, ki jim je božalo srce in dušo". Prav tako ni zanemarjen pomen Avsenikove glasbe po svetu. V delu je avtor skušal izluščiti tudi Avsenikov značaj in njegov odnos do družine, vključuje pa tudi nekaj doslej neobjavljenih družinskih fotografij.

Skladatelj, pedagog in dirigent Tomaž Habe je delo dopolnil s strokovnim prispevkom, ki analizira fenomen narodno-zabavne glasbe in vloge Avsenikov pri tem, posveča pa se tudi posebnostim Avsenikove melodike. Kot zanimivost je povedal, da se pri vseh Avsenikovih valčkih melodija sprva vzpenja, nato pa spusti, njegove polke so padajoče melodije, z rabo kromatike pa je vselej ustvaril čustven vzgib, a v svojem igranju nikdar ni bil evforičen: "Največji zabavljač mora ostati resen."

Slak: od ljudskega godca do odličnega muzikanta

Avsenikov glasbeni kolega Slak je prehodil izjemno bogato pot od ljudskega godca do odličnega muzikanta. Ustvaril je več kot 400 izvirnih melodij in številna besedila ter mnogo glasbenih priredb, med njimi tudi ljudskih viž.

Monografija Lojze Slak: Moje plošče so moje knjige izhaja prav v letu, ko mineva 85 let od glasbenikovega rojstva in 60 let od nastopa v radijski oddaji Pokaži, kaj znaš, ki mu je odprla pot v glasbeni svet.

Sivec je opomnil, da se je v glasbenem smislu pred 65 leti nekaj premaknilo in Slovenci smo dobili novo zgodovino v duhu diatonične harmonike. Godci so postali muzikanti. Poznavalec narodno-zabavne glasbe se je veliko posvečal zgodovini bratov Avsenik, izziv pa mu je predstavljala Slakova monografija. Ta podrobno opisuje Slakovo življenjsko in glasbeno pot, ki je tako kot Avsenikova segla tudi prek meja. Pripoved dopolnjujejo dokumentarne fotografije in besedila skladb ter preglednica Slakovega dela. Knjiga je nastala na podlagi Slakovega pripovedovanja in pripovedovanja članov njegove družine.

Slak je bil zaznamovan z dolenjsko poetiko in mehkobo, ki jo je tudi ponesel v svet. Kot je povedal Sivec, je v knjigo vključil tudi nekaj izsekov iz njegovega zasebnega življenja, denimo glede prijateljevanja s Tonetom Pavčkom in o tem, kako so nastajale določene njegove skladbe. "To je čudovita in čudovito oblikovana glasbena knjiga," je poudaril.

Spremno besedo je prispeval Janez Bogataj. V njej je zapisal, da delo govori tudi o tistem Slaku, ki je skozi govorico glasbe, ritma in besedil sooblikoval naš vsakdanjik in praznike ter veselje in žalost posameznikov.

A. K.