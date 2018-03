Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Država v fokusu je letos Romunija, ki se ji bo, zanimivo, poklonil tudi letošnji knjižni sejem v Madridu. Foto: AP Knjižni sejem v Leipzigu vsako leto pritegne približno 200 tisoč obiskovalcev. Foto: EPA Dodaj v

Leipzig se za štiri dni spreminja v meko knjižnih moljev

V Leipzigu se danes začenja mednarodni knjižni sejem

15. marec 2018 ob 09:36

Leipzig - MMC RTV SLO

Leipziški knjižni sejem, ki se uradno začenja danes, je že na predvečer odprtja podelil nagado za evropsko razumevanje. Norveška pisateljica in novinarka Asne Seierstad jo je dobila za svoj roman o masakru na otoku Utoya.

Knjiga Eden od nas: Zgodba množičnega morilca je izšla v letu 2016, od takrat pa je bila že prevedena v več jezikov. "Eden od nas je občudovanja vreden poskus promocije razumevanja," je v utemeljitev nagrade zapisala žirija. "Seierstadova izriše portret posameznika, čigar življenje se ne razlikuje bistveno od njegovih vrstnikov, a se vseeno na neki točki odločil, da bo človeštvo ranil tako globoko, kot se bo le dalo. S pomočjo mozaičnih kamenčkov pisateljica sestavi storilčev zorni kot in čustva, a vključi tudi žrtve in njihove družine." Knjiga med drugim odpira vprašanja o skupnosti in pogojih za dostojanstveno soobstajanje.

Romunija v ospredju

V Leipzigu se torej danes uradno začenja mednarodni knjižni sejem. Letos na njem sodeluje 2600 razstavljavcev iz 48 držav, sejem pa bo, kot vsa leta, tudi platforma za razprave o politiki in družbi. Država v gosteh je Romunija, ki se bo predstavila z motom Zoom na Romunijo. Z nacionalno stojnico se bo predstavila tudi Slovenija. Sejem se bo sklenil 18. marca.

Knjižni sejem v Leipzigu bo kot običajno meka za ljubitelje knjig: samo letos bo na primer predstavljenih okoli 100.000 naslovov, od tega 20.000 novih izdaj.

Na sejmu pa ne bo v ospredju le branje, ampak tudi politične teme. O evropski preteklosti, sedanjosti in prihodnosti bodo razmišljali mednarodni gostje s področij kulture, znanosti in medijev ter predstavniki civilne družbe. V sklopu romunske predstavitve v Leipzigu pričakujejo okoli 50 romunskih avtorjev.

Slovenci v Leipzigu

Javna agencija za knjigo RS (Jak) bo tudi letos obiskovalce nagovarjala na stojnici v hali 4, kjer bodo razstavljene knjige slovenskih avtorjev in avtoric tako v izvirniku kot v prevodih, predvsem nemških. V sodelovanju z mrežo Traduki, leipziškim knjižnim sejmom in nekaterimi tujimi založniki Jak organizira tudi razširjen literarni in spremljevalni program s slovenskimi avtorji.

Sejem bo ponudil skupaj približno 3600 dogodkov, na njem pričakujejo več kot 250.000 obiskovalcev. V času sejma pa bo potekal tudi eden največjih bralskih festivalov v Nemčiji, Leipzig bere, s skoraj 500 dogodki po vsem mestu in okolici.

A. J.