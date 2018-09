Med novimi knjižnimi izdajami tudi pravljica "o izkoriščanju otrok kot delovne sile"

Mladinska knjiga z jesensko bero novih knjig za mlade bralce

11. september 2018 ob 20:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Med novimi izdajami Mladinske knjige, namenjenimi najmlajšim, je tudi kubanska ljudska pravljica Čarovničin dvorec, ki je prirediteljico Slavico Remškar pritegnila, "ker govori o izkoriščanju otrok kot delovne sile".

Zgodba v središče postavlja čarovnico, ki ima v kleteh svojega gradu tovarno metel, ki jih je prodajala kot "navadna" ženska in ugrabljala otroke, ki so morali delati zanjo.

Ponuja nešteto interpretacij

Prevedla jo je Katarina Minatti, z ilustracijami pa opremila Tanja Komadina. Zgodba iz zbirke Čebelica po besedah ilustratorke ponuja nešteto interpretacij, je dramatična in ena njenih najljubših, kar jih je kdaj ilustrirala za revijo. Ustvarjala je namreč z mislimi za objavo v Cicibanu.

Manj poznane ljudske pesmi

Iz ljudske zakladnice je tudi knjiga Ta luštne ljudske, ki prinaša izbor dvanajstih prepoznavnih in tudi manj poznanih pesmi iz zakladnice slovenske ljudske dediščine, kot je Rezijankica. Opravila ga je glasbena urednica Metka Pušenjak. Knjigo dopolnjuje zgoščenka z izvirno vokalno-instrumentalno priredbo otroškega pevskega zbora in solistke. Vizualno podobo jim je nadel Zvonko Čoh, avtor in soavtor več risanih filmov, skupaj z Milanom Eričem pa je soustvaril prvi slovenski celovečerni risani film Socializacija bika?.

Sedem novih otroških knjižnih del

Pri Mladinski knjigi so sicer na začetku septembra predstavili kar sedem novih knjig za otroke: štiri pri zbirki Čebelica, ki pri Mladinski knjigi že več kot šest desetletij leta za najmlajšimi bralci, in še tri knjige. Veliko jih je nastalo skozi ali v mislih za reviji Cicido in Ciciban, tako so tokrat v knjižni obliki znova oživeli liki, kot so Kroki, Pika in Cicibanda.

Liki iz revije Cicido

V zbirki Čebelica je izšla še pripoved o krokodilu Krokiju in njegovih prijateljih, zajcu Tinetu, veverici Zdenki, merjascu Pavletu in sovi Urši, ki so se nekaj let pojavljali v vsaki reviji Cicido. Oblikovalec lutk in knjižni ilustrator Silvan Omerzu in Meta Brulec sta jo priredila po lutkovni predstavi.

Kroki in prijatelji je pripoved, ki najmlajšim bralcem na preprost in neposreden način spregovori o prijateljstvu. Po besedah Brulčeve vsebuje skrita sporočila o tem, da ni lepo zamujati, da je treba lepo skrbeti za svoje stvari – to na primer sporoča pripetljaj, ko Kroki pozabi zaliti lončnico, ki mu jo je podarila strastna vrtnarka Zdenka – in da prijatelji niso samoumevni.

Zelo moderna in mila ilustracija

V reviji Cicido so svoje mesto našle tudi kratke zgodbe o dogodivščinah predšolke Pike pisatelja Cvetka Zagorskega (1916-2006). Prvič so izšle pred 50 leti v zbirki kratkih zgodb Vse o Piki s podobami Lidije Osterc, zdaj pa so z ilustracijami Ane Zavadlav zaživele v knjigi z naslovom Pika. V Piki se lahko po besedah urednice Irene Matko Lukan prepozna vsak otrok, Ana Zavadlav pa je po oceni likovnega urednika Pavleta Učakarja trenutno ena najprodornejših slovenskih ilustratork. Njena ilustracija je "zelo moderna, skorajda fantovsko nesramna in ostra, po drugi strani pa polna miline in posebnega odnosa do otrok".

Uganke iz Cicibana

Knjiga Kdo in kaj? Razvozlaj! prinaša izbor najboljših ugank Ambroža Kvartiča, ki jih sicer zadnjih nekaj let sestavlja in objavlja v reviji Ciciban. Knjigo, še eno iz zbirke Čebelica, je z ilustracijami opremil Igor Šinkovec. Ta je ilustriral tudi knjigo Telefon ali tisoč stvari Andreja E. Skubica z zgodbo o kamnu, ki že milijone let živi v gorah, in o pametnem telefonu, ki ga je izgubil David.

Mak, Regina, Sonček, Bilka, Evgenij in Hiphop Rozi že vrsto let navdušujejo bralce Cicibana, zdaj pa je Cicibanda zaživela še v slikanici Jelke Godec Schmidt in Tomaža Tomšiča. Kot je pojasnila ilustratorka, striparka in pisateljica, avtorica priljubljenih stripov Vrtec Pri veseli kravi, so glavne junakinje pošasti, ki pa so premalo zoprne in jih zato izženejo iz mesta Pošastovec, vseskozi pa so v konfliktu z županom Gnilozobom.

N. Š.