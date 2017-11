Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jerneju Županiču so nagrado namenili za prevode treh del, podelili pa mu jo bodo v sklopu 33. Slovenskega knjižnega sejma, in sicer 23. novembra. Lani sta nagradi Radojke Vrančič prejeli Tanja Petrič in Diana Pungeršič. Foto: EPA V Županičevem prevodu izbor pesmi C. D. Wright, izdan v dvojezični knjigi Skritost, po mnenju komisije "tankočutno reflektira mnogoternost in asociacijskost njene poezije, poustvarja bogati smisel in pomen, skrit za vrati, skozi katera vstopa Županič najprej kot pozoren in tankočuten bralec". Foto: Beletrina Sorodne novice Sovretova nagrada za prevajalki Sašo Jerele in Uršo Zabukovec Nagrada Radojke Vrančič v roke Tanje Petrič in Diane Pungeršič Dodaj v

Nagrada Radojke Vrančič v roke prevajalca Jerneja Županiča

Nagrada, namenjena mladim prevajalcem

9. november 2017 ob 15:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Jernej Županič je letošnji prejemnik nagrade Radojke Vrančič, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev (DSKP) podeljuje za posebno uspele prevode leposlovnih, humanističnih in družboslovnih besedil prevajalcem, starim do 35 let.

Jernej Županič, sicer diplomiran filozof in literarni komparativist, dobi nagrado za prevode izbranih pesmi C. D. Wright Skritost, kratke proze Lydie Davis Samuel Johnson je ogorčen in romana Srce parajoče delo neizmerne globine Dava Eggersa.

Prevodi mnogoterih registrov in razponov

Vsestranski besedni ustvarjalec Županič deluje kot prevajalec iz angleščine v slovenščino in obratno, je avtor spremnih besed, lektor in literarni kritik. Lani je izšel njegov pesniški prvenec Tatar. Kot prevajalec se že od prvih revialnih objav naprej osredotoča na vrhunske in zahtevne sodobne avtorje proze, poezije in esejistike.

Komisija je v utemeljitvi nagrade zapisala, da smo po zaslugi Županiča v enem letu v slovenščini dobili tri "odlične, zvrstno kar se da raznolike in nadvse zahtevne prevode mnogoterih registrov in razponov sodobne ameriške književnosti". Komisiji za nagrade in priznanja pri DSKP-ju predseduje Nada Grošelj, njeni člani pa so Tina Mahkota, Nives Vidrih, Majda Kne in Primož Vitez.

Po njihovi presoji se je prevajalec vešče spoprijel "z zgoščenostjo, besedno varčnostjo, duhovitostjo in abstraktno zazankanostjo" Lydie Davis in v spremni besedi h knjigi Samuel Johnson je ogorčen jedrnato pojasnil svoje strategije razvozlavanja mestoma neprevedljivega izvirnika, (po)ustvarjanja neologizmov in iskanja zvočno in pomensko ustreznih rešitev.

Prevajalec prvotno v vlogi tankočutnega bralca

Tudi reprezentativni izbor pesmi C. D. Wright, ene najbolj inovativnih in priznanih ameriških pesnic, izdan v dvojezični knjigi Skritost, v Županičevem prevodu "tankočutno reflektira mnogoternost in asociacijskost njene poezije, poustvarja bogati smisel in pomen, skrit za vrati, skozi katera vstopa Županič najprej kot pozoren in tankočuten bralec".

"Pravcati dolgoprogaški podvig pa se je Županiču posrečil s prevodom obsežnega romana Srce parajoče delo neizmerne globine Dava Eggersa, literarizirane avtobiografije s 430 stranmi, ki jo odlikuje intenziven pripovedovalski zamah, zaznamovanost z aluzijami in referencami na lokalno pop kulturo, samonanašalno reflektiranje, razgradnja postmodernističnih prijemov in uporaba raznorodnih metaliterarnih upovedovalnih postopkov," je še med drugim zapisala komisija.

Županiču bodo nagrado izročili 23. novembra na Pisateljskem odru 33. Slovenskega knjižnega sejma. Tedaj bodo nagradili tudi Ano Schnabl, ki je za zbirko kratkih zgodb Razvezani, izdano pri Beletrini, prejela nagrado Slovenskega knjižnega sejma za najboljši prvenec zadnjega leta.

