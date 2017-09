Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Zbirka Noben glas je po mnenju žirije idealna točka za vstop bralca v literarni opus Suzane Tratnik. Foto: BoBo Kot piše žirija, zaznamuje nagrajeno zbirko prepoznaven otroški, dekliški glas, ki ne pristaja na konformizem odraslih in ki se ne pusti utišati ali izbrisati, temveč si s prodorno ironijo vedno znova izbori zadnjo besedo - s tem pa tudi pravico do identitete. Foto: Beletrina Sorodne novice Slovenci imamo spet nagrado za najboljšo kratko prozo Razkrili deseterico nominirancev za desetnico Dodaj v

Nagrada za Suzano Tratnik, avtorico s "pretanjenim posluhom za človeškost"

Podelili nagrado za najboljšo zbirko kratkih zgodb

30. september 2017 ob 11:03,

zadnji poseg: 30. september 2017 ob 11:09

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Najboljšo zbirko kratkih zgodb preteklega leta podpisuje Suzana Tratnik, ki po mnenju žirije z nagrajenim delom Noben glas dokazuje, da sodi v sam vrh sodobne slovenske proze. Nagrado so podelili v sklopu festivala Novo mesto short.

Prav v zvrsti kratkih zgodb prihajajo pripovedovalske veščine Suzane Tratnik še posebej do izraza, ocenjuje žirija. Avtorica jih skozi ves opus piše z izrazitim občutkom za zgoščeno naracijo kratke zvrsti in pretanjenim posluhom za človeškost, kakršno pooseblja njen priljubljeni literarni lik, ki hkrati pripoveduje - otrok, odraščajoča deklica.

Zbirka Noben glas je idealna točka za vstop bralca v avtoričin opus, saj Suzana Tratnik nekatere že uporabljene literarne motive tokrat časovno pomakne v obdobje zgodnje adolescence, ko se sooča z docela odraslimi temami: smrtjo bližnjega, postopoma razpadajočo družino in prvimi odločnimi občutki drugačnosti, še meni žirija. To stisko avtorica tokrat prvič v svojem opusu še poudari z občasnim vdorom fantastičnih elementov, na meji med otroško domišljijo in vzporedno resničnostjo.

Zbirko kratkih zgodb zaznamuje prepoznaven otroški, dekliški glas, ki ne pristaja na konformizem odraslih in ki se ne pusti utišati ali izbrisati, temveč si s prodorno ironijo vedno znova izbori zadnjo besedo - s tem pa tudi pravico do identitete. Kot rdeča nit zbirke ta glas ubeseduje svoj avtonomni, avtentični pogled na svet, tudi takrat, ko se iz prve osebe prestavi v tretjo in se z resničnostjo sooči z novo mero distance.

"Glas, ki je v naslovu označen kot 'noben', kar lahko pomeni tudi, da 'ne pripada nikomur drugemu, razen sebi', zgodbe povezuje v koherentno celoto. Skozi otroški pogled se svet, ki ga zaznamujejo socialno obrobje in družinske težave, preobrazi v prostor drobnih, pomenljivih znamenj, nosilcev globljega smisla, ki bivanje v takšni resničnosti delajo znosnejše. S tem pripovedovalka glasno razbija status quo, v katerega so ujeti liki odraslih in se njihovi pasivni melanholiji upre z vitalističnim krikom," še utemeljuje žirija.

Lansko leto prineslo približno 70 domačih kratkoproznih zbirk

Najboljšo zbirko kratkih zgodb je izbirala žirija v sestavi Ana Geršak, Mojca Pišek in Žiga Rus oziroma člani Društva slovenskih literarnih kritikov, ki je partner nagrade. Prebrali so 70 domačih kratkoproznih zbirk z letnico 2016, od teh pa med finaliste poleg nagrajenke vključili še zbirke Postopoma zapuščati Misantropolis Davorina Lenka, Tramvaj komanda, oddelek za pritožbe Lucije Stepančič in Bojne barve Jedrt Lapuh Maležič.

Novo nagrado so ustanovili pri založbi Goga po ukinitvi nagrade fabula, podelili pa so jo v okviru drugega festivala Novo mesto short. Ta se danes nadaljuje najprej s pogovorom z nagrajenko, nato pa bo sledila še okrogla miza, na kateri bodo sodelovali prevajalka, novinarka in publicistka Tanja Lesničar Pučko, urednik Cankarjeve založbe, publicist in pisatelj Aljoša Harlamov, docentka za slovensko književnost na mariborski Filozofski fakulteti Blanka Bošnjak in literarna kritičarka, pesnica ter urednica Tina Kozin.

M. K.