Nagradna igra: z MMC-jem do knjige Deklina zgodba Margaret Atwood

Na TV SLO 1 bo TV-serija prvič na sporedu 18. avgusta ob 22.45

7. avgust 2018 ob 18:11

Gilead - MMC RTV SLO, RTV SLO

Z malo znanja in sreče vam lahko MMC podari roman Deklina zgodba kanadske pisateljice Margaret Atwood, ki je lani izšel v ponatisu pri Mladinski knjigi. Po njegovi knjižni predlogi je nastala tudi istoimenska, zelo odmevna TV-serija, ki bo kmalu predvajana na TV SLO 1, začenši že v soboto, 18. avgusta, ob 22.45.

Dogajanje v romanu je postavljeno v bližnjo prihodnost ZDA, ki se zdaj imenuje Gilead. Brutalen, fašističen, gileadski režim pravice daje le moškim, pa še to le nekaterim. Zgodbo spremljamo skozi oči ženske z imenom June.

V središču zgodbe so redke še plodne ženske

Zaradi ekološke katastrofe je število rojstev drastično upadlo, glavna naloga totalitarnega sistema je, da to spremeni pod pretvezo "vrnitve k tradicionalnim vrednotam". Med veljaki v tej razčlovečeni družbi je poveljnik Fred (v seriji ga igra Joseph Fiennes), ki mu kot ena redkih še plodnih žensk služi Odfreda (v seriji jo igra Elisabeth Moss), Dekla v njegovem gospodinjstvu.

Odfreda, ki ji je bilo predtem ime June, je ena izmed žensk, prisiljenih v spolno podrejenost, kamor spada tudi prisilno rojevanje otrok, ki jih morajo Dekle po porodu dati Poveljnikom in njihovim ženam.

Če bi radi svoj izvod knjige Deklina zgodba, nam na naslov mmc-kultura@rtvslo.si do petka, 10. avgusta, pošljite odgovor na nagradno vprašanje.

Katerega leta je izšel kanadski distopični roman Deklina zgodba (The Handmaid’s Tale)?

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali dva dobitnika knjige Deklina zgodba pisateljice Margaret Atwood, ki je izšla pri Mladinski knjigi.

Ena najslavnejših pisateljic našega časa

Avtorica knjige Margaret Atwood, rojena leta 1939, je pisateljica, pesnica in feministična ikona, katere knjige so prevedene v okoli 30 jezikov. Najbolj znana je po delih Deklina zgodba, Preročišče in Na površje. Za roman Slepi morilec pa je leta 2000 prejela nagrado booker. Leta 2017 je postala dobitnica kar dveh prestižnih mednarodnih nagrad – nagrade Franza Kafke in nagrade za mir združenja nemških založnikov in knjigotržcev.

Scenarij za TV-serijo je napisal Bruce Miller, ob Elisabeth Moss in Josephu Fiennesu pa igrajo še Alexis Bledel, Madeline Brewer, Ann Dowd, O-T Fagbenie, Max Minghella, Yvonne Strahovski in Samira Wiley.

Če katerega izmed delov nadaljevanke zamudite ali bi si ga radi ogledali znova, bo še sedem dni po predvajanju na voljo v spletnem arhivu RTV Slovenija – RTV 4D.

