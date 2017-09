Pisateljsko štipendijo Srednjeevropske pobude prejme Andrij Ljubka

2. september 2017 ob 15:42

Vilenica - MMC RTV SLO

Ukrajna bo na prihajajočem festivalu Vilenica slavila kar dvakrat, saj se prejemniku velike nagrade Vilenica Juriju Andruhoviču s podeljeno štipendijo pridružuje še mlajši pisateljski kolega, pesnik in esejist Andrij Ljubka.

Kot so zapisali v komisiji, ki ji je predsedovala Patrizia Vascotto, poleg nje pa so jo sestavljali še Lidija Dimkovska, Ludwig Hartinger, Marko Kravos in Đurđa Strsoglavec: "Andrij Ljubka sodi v sam vrh mlajših pesnikov in pisateljev ukrajinske književnosti in pomeni ustvarjalno perspektivo sodobne evropske književnosti. Prejel je že več literarnih nagrad in štipendij, prevajan je v številne jezike ter angažiran pri promociji ukrajinske in evropske književnosti; tudi sam prevaja iz več jezikov, piše v več žanrih".

V dosedanjem opusu, tako pesniškem, esejističnem in proznem, izkazuje veliko občutljivost do obrobnih krajin evropske kulture, vse od Ovidovih časov dalje. Te živijo v somraku naše zavesti, so pa presenetljivo ustvarjalne. Odražajo pač ambicije umetnikov, da bi uveljavili vrednote, ki so vitalnega pomena za "evropejstvo".

V predstavljenem načrtu za knjigo pomeni Ovid metaforično povezavo med Zahodno in Vzhodno Evropo, kar je za Ljubko tudi ustvarjalni izziv. Prav s tem je prepričal člane žirije. Pisatelj se zaveda, da so meje med tradicijami in jeziki le potrditev, da ob zavedanju in ohranjanju identitetnih ločnic med kulturami dihamo isti zrak, naseljujemo ista obrežja. Na mnogoterih barkah literarnih del pa je tovor, ki ga je treba spraviti do pristanišč drugih jezikov in kultur.

Vilenica kraj pisateljske rezidence

Ljubka je v projektu poudaril tudi, da mu slovenska Vilenica, ki bo kraj pisateljske rezidence, pomeni stičišče raznorodnosti v skupni evropski identiteti ter odraža pogumno in daljnovidno izhodiščno točko.

Pisateljsko štipendijo Srednjeevropske pobude bo že dvanajsto leto zapored podeljena na Mednarodnem literarnem festivalu Vilenica, ki bo potekal med 5. in 10. septembrom. Štipendija je namenjena spodbujanju meddržavnega sodelovanja in promocije na področju literature za mlade avtorje iz držav članic SEP, ki niso del Evropske unije. Štipendija v višini 5 tisoč evrov je namenjena trimesečnemu bivanju v katerikoli državi članici SEP po izbiri kandidata. V tem času naj bi avtor realiziral projekt, s katerim se je prijavil na razpis.

G. K.