Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! 12 krogov je prvo Andruhovičevo delo, ki je prevedeno v slovenščino. Foto: Emka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Vilenica v roke ukrajinskega pisatelja Jurija Andruhoviča

Lani smo dobili njegov prvi prevod

30. maj 2017 ob 11:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnji dobitnik mednarodne literarne nagrade vilenica je ugledni ukrajinski književnik Jurij Andruhovič, poročajo Primorske novice.

Andruhovič je eden izmed vodilnih ukrajinskih pisateljev, lani pa smo dobili prvi prevod njegovega dela v slovenščino, in sicer je pri Cankarjevi založbi izšel njegov roman Dvanajst krogov. Kot piše na spletni strani AirBeletrine, je doslej izdal tri pesniške zbirke: Nebo in kvadrati (1985), Downtown (1989) in Eksotične ptice in rastline (1991, ponatis 1997 in 2002), ter več romanov: Rekreacije (1992, ponatis 1997), Moscoviad (1993, ponatisa 1997 in 2000), PerverZion (1996, ponatisi 1997, 1999, 2002) in 12 krogov (2003). Piše tudi literarne eseje (zbirka esejev Dezorientacija v prostoru je izšla leta 1999), skupaj s poljskim avtorjem Andrzejem Stasiukom pa je izdal tudi knjigo My Europe (2000 in 2001).

Festival bo potekal med 5. in 10. septembrom

Festival Vilenica, ki bo letos potekal pod geslom Literatura, ki spreminja svet, bo na Krasu in drugje po Sloveniji potekal med 5. in 10. septembrom. Mednarodni literarni festival, ki ga Društvo slovenskih pisateljev organizira v sodelovanju s Kulturnim društvom Vilenica, vsako leto združuje pesnike, pisatelje, dramatike in esejiste iz Srednje Evrope.

Lani je vilenico prejela Dubravka Ugrešić, slovenska avtorica v središču pa je bila Suzana Tratnik.

K. T.