Po poteh Joyceovega alter ega s pomočjo GoogleMapsa

Ob stoletnici romana Umetnikov mladostni portret

2. januar 2017 ob 12:41

Dublin - MMC RTV SLO/STA

V kartografsko platformo Google Maps je odslej vključen tudi interaktivni zemljevid, ki sledi poti samospoznanja Joyceovega knjižnega junaka Stephena Dedalusa.

Skupina igralcev, literatov in informatikov je ob stoletnici izida prvega romana velikega irskega pisatelja Jamesa Joycea Umetnikov mladostni portret ustvarila interaktivni zemljevid, ki prikazuje življenjsko pot glavnega junaka romana, čigar zgodba temelji na zgodnjem življenju avtorja samega.

Po besedah profesorice kulturne teorije na univerzitetnem kolidžu v Dublinu Gerardine Meaney, ki je sodelovala pri projektu, je bilo potrebno precej "detektivskega dela", da je skupina kraje iz romana poiskala v današnjem mestu. Vendar jim je uspelo najti celo koče v bližini reke Tolka, ki jih Joyce (1882-1941) omenja v romanu in so danes pod vodo.

Uporabniki lahko po njenih besedah vidijo, kje je protagonist romana živel, kje se je sprehajal in izobraževal. Njegovo pot lahko primerjajo z Joyceovo življenjsko potjo. "Z interaktivnega zemljevida je razvidno, da sta si bila Stephenov Dublin in Joyceov Dublin precej podobna," njene besede povzema spletni portal časopisa Guardian.

Roman Umetnikov mladostni portret (gre za t. i. Bildungsroman, razvojni roman) je izšel leta 1916 in opisuje umetniški razvoj junaka Stephena Dedalusa od njegovega zgodnjega otroštva do 22. leta starosti, ko zapusti rodni Dublin. Hkrati opisuje junakovo bitko proti vplivom Katoliške cerkve in takratni vzpon radikalnega nacionalizma na Irskem.

Joyce, ki je delo osnoval na lastnih življenjskih izkušnjah, je vanj vključil tudi zgodbo svoje družine, ki se je zaradi očetovega alkoholizma in zanemarjanja pomaknila po družbeni lestvici navzdol.

A. K.