Pravljice danes: Za vse starosti, spole, poklice in zanimanja

Očarljivost govorjene besede na 20. pripovedovalskem festivalu

13. marec 2017 ob 09:50

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Govorno podajanje lahko da moč vsaki vsebini," je prepričana začetnica pripovedovalskega festivala Pravljice danes, Anja Štefan, tudi sama pravljičarka.

V Cankarjevem domu (CD) se bo dopoldne s pripovedovalskim simpozijem začel pripovedovalski festival Pravljice danes, ki bo letos že 20. leto dokazoval, da je poslušalce mogoče očarati zgolj z govorjeno besedo. Skozi vsa leta festivala so si programske vodje prizadevale za odpravljanje predsodkov, da je pripovedovanje samo za otroke, je na novinarski konferenci izpostavila Anja Štefan.

Sprva je bil pripovedovalski festival dogodek, namenjen predvsem otrokom, sčasoma pa se je izkazalo, da pripovedovanje navdušuje ljudi vseh starosti, spolov, poklicev in zanimanj, je povedala začetnica festivala. Skupaj s programskima sovoditeljicama Ireno Matko Lukan in Alenko Veler je pri nas uspela vzpostaviti pravo pripovedovalsko gibanje, Anja Štefan pa je mnenja, da so k sodelovanju pri festivalu pritegnile mnoge, ki jih je prav ta izkušnja spodbudila k nadaljevanju s pripovedovalskim delom.

Dogodkom za otroke so se pridružili mnogi pripovedovalski večeri za odrasle, predavanja, delavnice in okrogle mize; nekateri dogodki, kot je S pravljico okrog sveta, so postali vsakoletne stalnice. Vodje festivala si po besedah Anje Štefan ves čas prizadevajo za poudarjanje pomena in moči pripovedovanja, seznanjanje občinstva s pripovednim izročilom ter razliko med pripovedovano in brano besedo, naravno povedano in odigrano zgodbo.

Muzealci, Tom Muir in Ančka Gošnik Godec

Letošnja novost je Pripovedovalski simpozij slovenskih muzealcev, ki bo prvi tovrstni dogodek pri nas. Njegov namen je predajanje znanja o tem, kako na zanimiv način predstaviti določeno umetnost. "Govorno podajanje lahko da moč vsaki vsebini," je zagotovila Anja Štefan. Mnogi, ki delajo v galerijah s sodobno in abstraktno umetnostjo, se soočajo s težavo, kako jo predstaviti mladim, je dodala. Na simpoziju bo zato o tem, kako je o sodobni umetnosti vrsto let učil mlade, govoril dolgoletni profesor na bežigrajski gimnaziji Jirži Bezlaj.

Osrednji gost simpozija, ki bo potekal od 9. do 15. ure, bo škotski muzealec in pripovedovalec Tom Muir, svoje izkušnje bodo z zbranimi delili tudi domači strokovnjaki. Simpozij bo odprt za širšo javnost. Muir, mednarodno priznan pripovedovalec, ki je v Sloveniji gostoval že večkrat, bo drevi ob 20.00 v Štihovi dvorani v okviru pripovedovalskega večera Zgodbe s severnih obal pripovedoval zgodbe o tjulnjih, ki lahko postanejo ljudje, morskih deklicah z zlatimi lasmi, trolih in nevarnih vilinskih ljudeh, ki so se točile od Keltov do Vikingov, so zapisali organizatorji.

V sklopu festivala se bo do 17. marca v Ljubljani zvrstilo 19 pripovedovalskih dogodkov. Eden vidnejših bo tudi Zlata ptica, pripovedno-pogovorni dogodek, posvečen Ančki Gošnik Godec, ki je ilustrirala antologijo pravljic Zlata ptica, ki je po besedah Irene Matko Lukan zaznamovala mnoga otroštva. "Dogodek bo ponudil intimen pogled na njene ilustracije in na to, kako je delati z njo," je še dodala.

Beseda beguncem

Del festivala bodo tudi Zgodbe brez meja, na katerem bodo zgodbe pripovedovali prosilci za azil in tisti, ki jim je bil že podeljen status begunca. To so ljudje, ki s seboj nosijo dragocene izkušnje pripovedovanja v domačem okolju, saj prihajajo iz dežel, kjer je pripovedovanje "zagotovo bolj živo kot pri nas", je izpostavila Irena Matko Lukan. Druženje bo odprte narave, zgodbo bo lahko povedal tudi nenapovedan gost. Pripovedovanje bo v angleščini in v jezikih gostov, pri prevajanju pa bodo pomagali prostovoljci iz azilnega doma.

Spremljevalni program festivala bo sestavljalo več kot 50 dogodkov, izvedenih po vsej Sloveniji, nekaj jih bo v Porabju.

A. K.