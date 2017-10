Predstavljeni nominiranci za Jenkovo nagrado za najboljšo poezijo

V konkurenci šest pesniških zbirk

18. oktober 2017 ob 14:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Za Jenkovo nagrado za najboljšo pesniško zbirko so nominirane zbirke Veronike Dintinjane, Milana Jesiha, Svetlane Makarovič, Miklavža Komelja , Andreja Medveda.

O nominiranih pesniških zbirkah so odločali Mojca Pišek kot predsednica žirije ter člani Goran Dekleva, Majda Kne, Diana Pungeršič in Glorjana Veber. Kot je na današnji novinarski konferenci povedala Pungeršičeva, so tudi letos pretresali "enormno število pesniških zbirk", in sicer okoli 450, ki so izšle od srede julija 2015 do srede letošnjega julija.

Med njimi so izbrali tiste, za katere verjamejo, da predstavljajo "izjemno kondicijo slovenske pesniške besede zadnjih dveh let", je povedala članica žirije in poudarila, da vsaka od teh zbirk v literarnem opusu posameznega avtorja predstavlja nekakšen vrh in da jih odlikuje presežek tako v jezikovnem izrazu kot ideji.

Pesniške zbirke se pnejo od povsem klasičnih pesniških form, od zbirke Svetlane Makarovič Zima vezilja in Jesihovih jambskih enajstercev v zbirki Maršal na eni strani, do povsem modernega pesniškega izrazja na drugi strani. Za ravnotežje med klasičnim in modernim pa je vmes zbirka V suhem doku Veronike Dintinjane, je še pojasnila Diana Pungeršič.

V suhem doku

Veronika Dintinjana se s svojo drugo pesniško zbirko V suhem doku (LUD Literatura), kot piše v utemeljitvi, "potrjuje kot pesnica velike izpovedne in hkrati pripovedne pesniške moči". Njen verz zveni sodobno in svobodno ter hkrati klasično. Njeni verzi so taki, kot da dajejo odgovor na večno vprašanje o aktualnosti poezije.

Maršal

Delo Maršal (Beletrina) Milana Jesiha, ki vsebuje 88 pesmi v jambskem enajstercu, je žirija označila prej za pesnitev kot zbirko. Njegov slog pisanja in jezik opisujejo kot okretnega, spretnega, uglajenega in "smešno strašnega". Prav vsaki besedi privošči ustrezno dostojanstvo ter mojstrsko povezuje pretresljivo in milino.

Zima vezilja

Med nominiranimi je tudi zbirka haikujev Zima vezilja (Mladinska knjiga), v kateri je Svetlana Makarovič "mojstrsko združila vzhodno in zahodno pesniško izročilo". Tradicionalno japonsko pesniško obliko je napolnila s svojo prepoznavno baladno vsebino, v središču njenega zanimanja pa je ponovno človeško zlo.

Liebestod

Liebestod (Založba Goga) je naslov za nagrado nominirane pesniške zbirke Matjaža Komelja. "Komelj izpostavlja boj pesnika z izgovorjenim, pri čemer poezija prerašča samo sebe in jo postavlja v nove koordinate angažiranega delovanja in prevajanja. Avtor prevzema nase protislovje med življenjem in smrtjo," je zapisala žirija.

Kočijaž smrti

Andrej Medved je žirijo prepričal z zbirko Kočijaž smrti (Hyperion), ki je v znamenju konca - umiranja, venenja, trohnenja in organske dekompozicije. Gre za eno samo pesem, razkosano na več fragmentov, ki po besedah žirije ponujajo uvid, da konec "ni po vsej sili teman in brezprizivno brezupen".

Posebna omemba za Vrata nepovrata

Posebno omembo žirija, kot je opozorila Pungeršičeva, namenja eposu Borisa A. Novaka Vrata nepovrata, ki se v treh knjigah pne čez 2300 strani in 40.000 verzov. Po njihovem mnenju nedvoumno predstavlja vrhunec v njegovem opusu in nesporno tudi "enega od vrhov slovenske umetne besede zadnjih desetletij".

Nagrajenec bo znan prihodnji petek v Jenkovem rojstnem kraju v Podreči pri Mavčičah. Prireditev Društvo slovenskih pisateljev (DSP) pripravlja skupaj s Kulturnim društvom Šmonca, ki že nekaj let nagrajencu podari Jenkov kipec. Nagrado bo podelil predsednik DSP Ivo Svetina, ki je danes povedal, da bo nagrajeni dobil 2000 evrov, od katerih jih polovico prispeva ministrstvo za kulturo.

Jenkovo nagrado so prvič podelili leta 1986 Niku Grafenauerju za zbirko Palimpsesti.

G. K.