Ruski književniki in njihove tegobe s spletnim piratstvom

"99 odstotkov vseh prenosov je piratskih kopij."

9. oktober 2017 ob 10:13

Moskva - MMC RTV SLO

Podatki kažejo, da knjige najhitreje priromajo na splet v Rusiji, del teh je sicer prodan tudi po legalni poti, vendar se ocenjuje, da knjižna branža približno petino potencialnega prihodka izgubi zaradi nelegalnih spletnih prenosov.

Situacija seveda predstavlja veliko težavo za tamkajšnje založnike, knjigotržce in književnike, je za nemško tiskovno agencijo DPA povedal Oleg Novikov, vodja največje ruske založniške skupine Eksmo / AST. "99 odstotkov vseh prenosov je piratskih kopij." Založnik to označi za "smrtno nevarnost za našo nacionalno književnost", saj meni, da za tuje avtorje nemara prihodki na ruskem trgu niso tako odločilni, medtem ko "ruski pisatelji živijo od tega in njihov prihodek se je v zadnjih treh letih znižal."

Remarque se prodaja bolje kot Dan Brown

Leta 1968 v Moskvi rojenega Olega Novikova se drži sloves ruskega knjižnega oligarha. Leta 1993 je ustanovil založbo Eksmo, ki se je zelo uspešno razrasla zahvaljujoč valu ruskih piscev kriminalk, kot sta Aleksandra Marinina in Darja Donzova.

Po prevzemu konkurenčne založbe AST v letu 2012 je njegova založniška skupina največja v Rusiji in po podatkih Publisher's Weekly zaseda na 38. mesto na svetu. Eden od njegovih najbolj prodajanih avtorjev je Nemec Erich Maria Remarque, znan kot avtor knjige Nič novega na zahodu. Novikov jedrnato karikira: "V Rusiji se Remarque prodaja bolje kot Dan Brown."

Novikov je tudi član vodstva ruske knjižne zveze. Po njegovih ocenah ima knjižna branža letnega prometa za okoli 70 milijard rubljev (1,03 milijarde evrov), kar bi pomenilo izgubo okoli 200 milijonov evrov letno zaradi piratstva. Založnik ob tem izpostavlja, da je na srečo Rusija zdaj vsaj zaostrila svoje zakone, vendar dodaja, da "še zmeraj niso tako strogi kot na primer v Nemčiji." Preganjati je mogoče le tiste, ki nezakonito razširjajo vsebine, ne pa tudi odjemalcev teh vsebin. "Zdaj obstaja vsaj možnost blokiranja tovrstnih spletnih mest."

Okoli tretjina Rusov bere elektronske knjige

V Rusiji je splet že samo zaradi obširnosti teritorija in dragih dostavnih poti za tiskane knjige še pomembnejši kot v marsikateri drugi državi. Zaradi tega se približno tretjina prebivalstva odloča za elektronske knjige. "To je precej podobno kot v ZDA," še pove Novikov, vendar poudari, da pa številke niso zares primerljive, ne z Nemčijo ne z ZDA. V Nemčiji je lani na elektronske knjige odpadel 4,6-odstotni tržni delež in približno deset milijonov ljudi poseduje tudi elektronski bralnik.

Ruska založniška skupina Eksmo / AST se bo na letošnjem knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki bo od 11. do 15. oktobra, predstavila z veliko stojnico. Novikov pričakuje, da se bodo osrednje razprave tokratne izvedbe festivala osredotočale na močnejše medsebojno povezovanje bralcev prek družabnih omrežij. Moskovski založnik tako izpostavi: "Kako se naj s pomočjo spleta še bolj približamo našim bralcem?"

P. G.