S pomočjo radijskih oddaj Oh, literatura – O, literatura! skozi literarne labirinte

Na Arsovih valovih vsak tretji torek v mesecu

19. september 2017 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po zgledu priljubljenih maturitetnih oddaj literarni vodniki 3. programa Radia Slovenija – programa Ars pripravljajo niz literarnih oddaj, s katerimi bodo srednješolcem pomagali pri razumevanju domačega branja.

Na Arsove valove prihajajo radijski literarni večeri s skupnim naslovom Oh, literatura – O, literatura!, ki bodo na sporedu vsak tretji torek v mesecu ob 21. uri. V oddajah bodo naslednja štiri leta svoje mesto našle predstavitve literarnih klasik, ki jih srednješolski kurikulum predpisuje pri pouku književnosti.

Knjiga z največ prevodi na svetu v prvi oddaji

Prva oddaja, ki se bo posvetila literarni strani Svetega pisma, bo na sporedu 19. septembra. Prvo tiskano Sveto pismo je luč sveta ugledalo leta 1455, ki je danes znano kot Gutenbergova Biblija in je izšlo v "nakladi" 180 knjig, tiskanih na papir in pergament. To prvo tipografsko delo, ki je nastalo ob sodelovanju dveh ducatov pomočnikov, je izšlo na 1.282 straneh. Do danes se je ohranilo okoli 40 primerkov te prve natisnjene izdaje.

KATERIM DELOM BODO POSVEČENE ODDAJE V TEM ŠOLSKEM LETU?

Sveto pismo (september)

Sofoklejeva dramatika (oktober)

Dantejeva Božanska komedija (november)

Trubar in slovenska reformacija (december)

Shakespearjev Hamlet (januar)

Cervantesov Don Kihot (februar)

Molièrjev Tartuf (marec)

Pridige Janeza Svetokriškega (april)

Linhartova igra Matiček se ženi (maj)



Književnost prvega letnika za prvo leto oddaj

V šolskem letu 2017/18 se bodo avtorji oddaj tako lotili programa iz prvega letnika, v štirih letih pa bodo izpostavili najpomembnejše teme vsega učnega načrta slovenske književnosti. Oddaje so zamišljene kot primerna dopolnitev šolskih predavanj.

Literarni večeri na radijskih valovih

Najpomembnejša dela v književnosti bodo tako predstavljena v obliki literarnih večerov, vključene bodo tudi doživete interpretacije izbranih odlomkov. Za vsebino oddaj bodo poskrbeli srednješolski profesorji književnosti in drugi uveljavljeni poznavalci književnosti. Režija oddaj je zaupana priznanim radijskim režiserjem, pri interpretaciji besedil bodo sodelovali vrhunski slovenski igralci.

Oddajam Oh, literatura – O, literatura! lahko prisluhnete vsak tretji torek v mesecu ob 21. uri na 3. programu Radia Slovenija – programa Ars. Vse oddaje bodo arhivirane tukaj.