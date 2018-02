Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Udeleženci posveta Slikanica - včeraj, danes, jutri se bodo sprehodili po stoletni poti slikanice, se ozrli v preteklost in prihodnost in premislili o njeni vlogi v slovenski kulturni dediščini. Foto: Reuters Ilustratorka Andreja Peklar v knjigi o Ferdu pripoveduje zgodbo samo skozi sliko. Prišla je med finaliste za nagrado Silent Book Contest, bila pa je tudi izbrana za najbolje oblikovano knjigo v kategoriji otroških in mladinskih knjig na Slovenskem knjižnem sejmu. Knjigo bodo prebirali tudi danes v NUK-u. Foto: Kulturno Umetniško Društvo Urednica otroškega leposlovja pri Mladinski knjigi Irena Matko Lukan bo obravnavala slovenske slikaniške klasike, ob katerih so odraščale generacije. Foto: BoBo Dodaj v

Sto let slovenske slikanice: kakšna je njena vloga v kulturni dediščini?

Strokovni posvet Slikanica - včeraj, danes, jutri

26. februar 2018 ob 12:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Narodni in univerzitetni knjižnici bo ob razstavi ob 100-letnici prve slovenske slikanice Sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah danes potekal strokovni posvet. Udeleženci se bodo sprehodili po stoletni poti slikanice, se ozrli v preteklost in prihodnost ter premislili o njeni vlogi v slovenski kulturni dediščini.

Predavanje profesorice na ljubljanski Pedagoški fakulteti in raziskovalke na področju humanistike, literarne vede in mladinske književnosti Milene Mileve Blažić nosi naslov Motiv kulturne dediščine v slovenskih slikanicah. Blažićeva ugotavlja, da je slikaniška knjižna oblika najprimernejša za obravnavanje motivov kulturne dediščine, ker poleg verbalnih vsebuje tudi vizualne prvine oz. ilustracije.

Ilustracije kot male umetnine

Judita Krivec Dragan z direktorata za likovno umetnost na ministrstvu za kulturo in avtorica besedil s področja otroške in mladinske ilustracije se bo posvetila slovenski knjižni ilustraciji in njenemu razvoju v okviru modernistične in sodobne likovne umetnosti. Ilustracija je namreč posebno, nekoč s knjigo, danes tudi z novimi oblikami reproduciranja besedil, tesno povezano področje vizualnih umetnosti.

Profesorica na pedagoški in filozofski fakulteti v Mariboru ter predsednica Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS Dragica Haramija in docentka na mariborski pedagoški fakulteti Janja Batič se bosta posvetili slikanici kot multimodalni knjigi. Slikanica spada med multimodalna besedila, saj bralca hkrati nagovarja z besedilom in ilustracijo. Branje kakovostnih slikanic je tako pomembno tudi zaradi pridobivanja izkušenj in bralnih strategij za branje multimodalnih besedil in drugih multimodalnih sestavov.

Literarni zgodovinar in predavatelj na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Kopru Igor Saksida bo predstavil možnosti vodenega pogovora ob slikanici. Pri tem bo izhajal iz vprašanja, po katerih kriterijih je mogoče prepoznati kakovostno slikanico in kako razvijati njeno recepcijo pri bralnem dogodku.

Kje je mesto slikanice v poplavi vizualnih medijev?

Ilustratorka in docentka na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) Suzana Bricelj se bo posvetila slikanici v 21. stoletju. Kot je zapisala v povzetku predavanja, slikanica ob vse večjem številu različnih medijev komunikacije, ki kot nosilci zgodb predstavljajo konkurenco ilustrirani knjigi, še vedno obstaja in je videti kot zelo živa oblika vizualne komunikacije in zanimivo tržno blago.

Dolgoletni likovni urednik pri Mladinski knjigi Pavle Učakar bo spregovoril o tem, kako prepoznati dobro ilustracijo. Skozi vso kariero likovnega urednika se mu vedno znova zastavlja vprašanje, kaj je dobra ilustracija, kako jo kot dobro prepoznamo in kakšni so sploh vatli za tako oceno. Njegova izkušnja je taka, da je nenehno (samo)spraševanje že velik del poti do pravega odgovora, je zapisal v povzetku.

Urednica otroškega leposlovja pri Mladinski knjigi Irena Matko Lukan bo obravnavala slovenske slikaniške klasike, ob katerih so odraščale generacije, pri čemer se bo omejila na izvirne slovenske slikanice, predvsem tiste, ki nagovarjajo predšolske otroke in otroke v prvem triletju osnovne šole.

Docentka na Pedagoški fakulteti na Reki Maja Verdonik in asistentka na Pedagoški fakulteti v Zagrebu Corinna Jerkin pa se bosta med drugim na primeru slikanice Marin Držić pisatelja Luke Paljetka in ilustratorke Andree Petrlik Huseinović posvetili medbesedilnosti v sodobni hrvaški slikanici.

Posvet, ki bo potekal v čitalnici rokopisne zbirke NUK-a z začetkom ob 16.00, bo popestrilo branje iz slikanic Martin Krpan z Vrha in Ferdo, veliki ptič Andreje Peklar.

Razstava, ki je nastala v sodelovanju z ALUO-jem in ministrstvom za kulturo, bo na ogled bo še do 28. februarja.

