Za začetek kritiškega - in ne sramotilnega - Prangerja Stritarjeva nagrada Maji Šučur

14. izvedba festivala Pranger v treh krajih

28. junij 2017 ob 09:11

Ljubljana/Šmarjem pri Jelšah/Rogaška Slatina - MMC RTV SLO/STA

Z razglasitvijo dobitnice Stritarjeve nagrade za mladega kritika, ki je letos Maja Šučur, in s konceptualno razpravo Poezija & Strah se je pričel festival Pranger, ki poteka v Ljubljani, Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah ter bo, kot veleva tradicija, predstavili devet pesniških zbirk po izboru treh kritikov.

Po mnenju žirije (Gaja Kos kot predsednica, Katja Klopčič Lavrenčič in Vlado Motnikar) je kritiški glas Maje Šučur, ki je na kritiškem področju aktivna od leta 2012, v vrsti mladih kritikov eden najbolj vidnih in prepoznavnih. Označili so jo tudi za nadvse dragoceno - samoiniciativno, založeno z dobrimi idejami, kritično in učinkovito - koordinatorko Društva slovenskih literarnih kritikov.

Maja Šučur že vrsto let sodeluje tudi z Literaturo, eno osrednjih domačih literarnih revij z dolgo in močno kritiško tradicijo, za katero je sprva pisala odlična, suvereno spisana kratka kritiška besedila za rubriko Robni zapisi, kmalu pa je začela pisati dolge in poglobljene kritike za rubriko Kritika. Nekoliko krajša besedila, a zato z nič manj teže, prispeva tudi za Dnevnik, so še zapisali v utemeljitvi nagrade, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev.

Knjižna kritika kot prispevek k boljšemu svetu

Kritiško delo Maje Šenčur odlikuje široko poznavanje tako domače kot tuje literature, kar ji omogoča vsakokratno postavljanje dela, ki ga "pretresa, v (naj)širši (literarni) kontekst, predvsem pa velja izpostaviti lucidnost in ostrino njene misli, vselej podprte s tehtnimi argumenti in na ustreznih mestih včasih podložene s pravo mero duhovitosti".

Posebej je po oceni žirije treba opozoriti tudi na njeno slogovno spretno, izpiljeno pisavo, zaradi katere njene kritike nimajo samo strokovne teže, pač pa se tudi odlično berejo, kar navsezadnje ni nepomembno in daje njenim besedilom poseben čar, je še dodala žirija.

Mlada kritičarka je ob prejemu nagrade dejala, da je pisanje dobrih kritik svojevrstno spreminjanje sveta na bolje. Dojema ga kot družbeno angažirano delo, ki sicer nikoli ne bo doseglo učinka darovanja krvi ali zbiranja oblačil za begunce, a zato ne prinaša nič manj odgovornosti.

Ko se snidejo pesniki, kritiki in prevajalci poezije

Med drugim tudi s podelitvijo nagrade se je začel 14. festival Pranger - srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije, ki povezuje Rogaško Slatino s Šmarjem pri Jelšah in Ljubljano. Festival Pranger prisega na neposreden pogovor med kritiki, poznavalci, pesniki in prevajalci v različnih kombinacijah o pesmih, pesniških zbirkah, merilih poezije ter tudi morebitnih teoretskih nastavkih za širše smernice.

Posebno pozornost pa organizatorji namenjajo tudi prevajanju. Letos so izbrane pesmi prevedene v ukrajinščino, za kar sta poskrbela prevajalka v ukrajinščino in ruščino Andreja Kalc ter ukrajinski pesnik, pisec kratkih zgodb, literarni kritik in novinar Dmitro Čistjak.

Devet pesniških zbirk po izboru treh kritikov

Pranger, ki traja do 2. julija, tudi letos prinaša predstavitev devetih pesniških zbirk po izboru treh kritikov. Stanka Repar je v svoj izbor uvrstila Didaskalije k dihanju Anje Golob, Frekvence votlih prostorov Dejana Kobana in Deklice Ane Porenta. Muanis Sinanović je izbral zbirke Tatar Jerneja Županiča, Orjaški gobec globusa Urške Kramberger in K območnim poročilom Blaža Božiča. Ivan Dobnik pa se je odločil za zbirke Kalende Milana Vincetiča, In Darwinu zadrhti roka Milana Dekleve ter Svet in svet Gregorja Podlogarja.

14. festival Pranger poteka do 2. julija v Ljubljani, Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelšah.

