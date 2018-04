Znanih 10 finalistov za kresnika

Zmagovalec bo znan 23. junija

23. april 2018 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Med letošnjo rekordno bero, na seznamu je bilo 172 del, je štiričlanska žirija izbrala deset finalistov za literarno nagrado kresnik. Med njimi so trije avtorji, ki so že prižgali ogenj na Rožniku.

Za najodmevnejše domače priznanje za romanopisje, ki ga podeljuje časopis Delo, se bodo, kot je na današnji svetovni dan knjige poročalo Delo, potegovali Greh (Evald Flisar), Ženske drugje (Maja Gal Štromar), In ljubezen tudi (Drago Jančar), Vse moje Amerike (Štefan Kardoš), Gramoz (Florjan Lipuš), Druga preteklost (Vinko Möderndorfer), Spovin (Anja Mugerli), Starec in jaz (Sarival Sosič), Bazen (Nataša Sukič) in Sveti boj (Vlado Žabot).

Žirijo sestavljajo profesor z Oddelka za primerjalno književnost in literarno teorije Filozofske fakultete v Ljubljani Tone Smolej (predsednik), pisateljica in literarna kritičarka Tina Vrščaj, pesnica in novinarka kulturne redakcije Radia Slovenija Tina Kozin in asistent na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorije na Filozofski fakulteti Alen Albin Širca.

Med nominiranci so trije, ki so že bili lavreati, to so Drago Jančar (za romane Zvenenje v glavi leta 1999, Katarina, pav in jezuit leta 2001 in To noč sem jo videl leta 2011), Štefan Kardoš (nagrado je prejel za roman Rizling polka leta 2008) in Vlado Žabot (Volčje noči leta 1997).

23. maja bo žirija objavila seznam petih velikih finalistov, dobitnik nagrade pa bo znan 23. junija, ko bo tradicionalna podelitev na Rožniku. Lani je svojega tretjega kresnika po romanih Čefurji raus! (2009) in Jugoslavija, moja dežela (2013) za roman Figa prejel Goran Vojnović.

K. T.