21. april: nocoj bomo dolgo v noč bedeli s knjigo

Noč knjige letos vabi na 400 dogodkov

21. april 2017 ob 12:43

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V Sloveniji in zamejstvu bo drevi že četrto leto zapored potekala Noč knjige, s katero se bodo pisani besedi poklonili pred nedeljskim svetovnim dnevom knjige.

Letos se je projektu, katerega nosilca sta Založba Sanje in Javna agencija za knjigo RS, pridružilo dobrih 200 prirediteljev z več kot 400 dogodki, ki bodo potekali po več kot 140 krajih.

Organizatorji na prireditvah pričakujejo okoli 100.000 ljudi. Največ dogodkov se obeta v Ljubljani z okolico in na Štajerskem.



Med prijavitelji dogodkov je največ šol, sledijo knjižnice. Pri projektu že nekaj let sodeluje Javna agencija za knjigo RS. Letos se v dogajanje vključuje s 14 dogodki, med drugim bodo poskrbeli za najranljivejše skupine; štiri dogodke bodo pripravili v zaporih.

Ne le knjižnice in knjigarne - sodelujejo tudi zapori, vrtci in gledališča

K projektu se je prijavilo tudi več zvez in društev, med njimi Društvo slovenskih pisateljev. Med organizatorji dogodkov so tudi založbe, knjigarne in gimnazije. Prijavilo se je tudi nekaj zaporov, vrtcev in gledališč. Projektu se je letos pridružila tudi Mestna občina Ljubljana.

Pri projektu, ki poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za Unesco, bodo sodelovali številni priznani literati in ilustratorji. Prireditve bodo pripravili tudi na avstrijskem Koroškem, v Bosni in Srbiji.

Projekt Noč knjige je del Slovenskih dnevov knjige, ki bodo potekali do 23. aprila, ko praznujemo svetovni dan knjige in avtorskih pravic.

A. J.