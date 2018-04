Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Eugene Delacroix (26. april 1798-13. avgust 1863). Foto: Wikipedia Tisti umetnik, ki v vsem išče popolnost, je v ničemer ne doseže. Eugene Delacroix Sliko Svoboda vodi ljudstvo (fr. La liberte guidant le peuple), ki jo hranijo v muzeju Louvre v Parizu, je Delacroix ustvaril leta 1730. Foto: EPA Tisto, kar žene genije, kar navdihuje njihovo delo, niso ideje, ampak obsesija z idejo, da tisto, kar je bilo povedano, ni dovolj. Eugene Delacroix Sorodne novice Delacroixovo platno je ukradel Srb Dodaj v

220 let Delacroixa, enega vodilnih imen francoske romantične slikarske šole

Eugene Delacroix je bil znan tudi kot ilustrator

26. april 2018 ob 12:29

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski slikar Eugene Delacroix, ki je ustvaril dela, kot so Svoboda vodi ljudstvo, Pokol na otoku Hiosu, Obglavljenje doža Marina Faliera in Sardanapalova smrt, se je rodil na današnji dan pred 220 leti.

Eugene Delacroix (1798-1863) velja za enega vodilnih predstavnikov francoske romantične slikarske šole, zanj pa je znano, da je zelo natančno opazoval spremembe svetlobe in dobro poznal telo v gibanju. Ustvarjal je dramatične, mnogokrat tudi patetične velike kompozicije z zgodovinsko ali sodobno tematiko v močnem kontrastu in z obogateno barvno paleto.

Delacroix se je rodil v kraju Saint-Maurice, slikarstva pa se je učil pri Pierre-Narcissu Guerinu. Poleg učitelja so na njegovo ustvarjanje vplivali še Theodore Gericault, John Constable in Richard Parkes Bonington. Znan pa je bil tudi kot ilustrator, saj je s svojimi stvaritvami opremil več del Williama Shakespeara, Walterja Scotta in Johanna Wolfganga von Goetheja.

Navdih tako za impresioniste, kot tudi simboliste

Na pariškem Salonu je v letu 1822 razstavil sliko Dante in Vergil v peklu, ki označuje prehod od neoklasicizma k romantičnemu slikarstvu. Njegove ekspresivne poteze s čopičem in študije vpliva svetlobe na barve so služile za navdih impresionistom, simbolistom pa njegova strast do eksotičnega.

Velik poklon v osrednjem francoskem muzeju

Muzej Louvre v Parizu še do 23. julija ponuja na ogled njegova dela na postavitvi s preprostim naslovom Delacroix. Gre za prvo obširnejšo predstavitev umetnikovih del po letu 1963, ko so obeležili 100-letnico Delacroixove smrti in združuje okoli 180 njegovih stvaritev. V razstavo so vključene slike, s katerimi je Delacroix kot mlad umetnik dosegel uspeh na Salonu leta 1820, do poznih, sicer manj znanih skrivnostnih religioznih slik in krajin.

Postavitev predstavlja težnje, ki so formirale umetnika, ki je na eni strani težil k individualnosti, med tem ko si je na drugi strani prizadeval slediti flamskim in beneškim umetnikom 16. in 17. stoletja. In kot še piše na muzejski spletni strani, obiskovalci na razstavi spoznajo očarljivo osebnost Delacroixa, zaljubljenega v slavo in predanega svojemu delu, radovednega, kritičnega in izobraženega, odličnega pisca, slikarja in ilustratorja.

V spodnji galeriji sli lahko pogledate nekaj Delacroixovih slik z različnih razstav.

P. G., foto: EPA