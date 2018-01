Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! S podobo Audrey Hepburn so tesno povezani velikanska črna očala, visoko speta pričeska, mala črna obleka, ovratna ruta in biserna ogrlica. Foto: EPA Audrey Hepburn je bila leta 1999 razglašena za tretjo najboljšo žensko filmsko zvezdo vseh časov na lestvici ameriškega filmskega inštituta. Foto: EPA Sorodne novice Foto: Najdražji scenarij na svetu? Audreyjin Zajtrk pri Tiffanyju. Pisma razkrivajo zasebno plat Audrey Hepburn Dodaj v

25 let od smrti nepozabne filmske in modne ikone Audrey Hepburn

Velikanska črna očala, ovratna ruta in biserna ogrlica

20. januar 2018 ob 14:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vedno elegantna in sofisticirana igralka Audrey Hepburn, ki je bila mnenja, da lepota ženske sije iz oči, ni pa je v tem, kaj ima oblečeno ali kakšno pričesko si uredi, je umrla pred natanko 25 leti.

Številne mladenke še danes med obiskom New Yorka v črni obleki in kavo ter rogljičkom v roki postanejo pred znano draguljarno Tiffany na Manhattnu in se tako poklonijo Audrey Hepburn, eni največjih ikon v zgodovini filma. Karizmatična igralka tako še vedno velja za vzornico mladenk, ki sanjarijo o njenem slogu. Filmska zvezda si kot 18-letna Holly Golightly v kultnem filmu Zajtrk pri Tiffanyju (1961) v ikoničnem filmskem prizoru s kavo in rogljičkom ogleduje izložbo znane ameriške draguljarne ter hrepeni po boljšem življenju. Z njeno podobo so sicer tesno povezani velikanska črna očala, visoko speta pričeska, mala črna obleka, ovratna ruta in biserna ogrlica.

Med njenimi pomembnejšimi filmi so še Sabrina (1954), Vojna in mir (1956), Ljubezen popoldne (1957), Nunina zgodba (1959) in Moja lepa dama (1964). Leta 1967 se je začasno umaknila iz filmskega sveta, da bi preživela več časa s svojima sinovoma. Do smrti je nastopila še v petih filmih, med njima sta Robin in Marian (1976) in Vedno (1989).

Kot igralka debitirala leta 1948

Audrey Hepburn se je kot Audrey Kathleen Ruston rodila 4. maja 1929 v Belgiji. Študirala je balet in igro v Amsterdamu in Londonu. Kot filmska igralka je debitirala leta 1948 z majhno vlogo stevardese v nizozemskem filmu Nizozemska v sedmih lekcijah, naslednje leto pa v gledališču kot plesalka v spektaklu High Button Shoes.

Na začetku 50. let preteklega stoletja je odšla v Hollywood. Že prva velika vloga v filmu Rimske počitnice (1953) ji je prinesla oskarja za glavno žensko vlogo in jo izstrelila med zvezde. Kmalu po vlogi princese Ane, ki se med vrtoglavim odkrivanjem Rima zaljubi v čednega novinarja (Gregory Peck), se je uvrstila med najbolj priljubljene hollywoodske igralke.

Muza modnega sveta

Audrey Hepburn je vse do smrti 20. januarja 1993 ohranila tesno prijateljstvo s francoskim modnim oblikovalcem Hubertom de Givenchyjem. Bila je njegova muza. Zanjo je ustvaril obleke tudi za številne filme, denimo za Zajtrk pri Tiffanyju (1961), v katerem je z vlogo čedne, iskrive in samosvoje Holly Golightly potrdila svoj status modne ikone.

Štiri leta po zadnjem filmu je oboževana igralka umrla zaradi raka na črevesju. Znana je bila sicer tudi kot Unicefova ambasadorka. Na podelitvi oskarjev leta 1993 je bila posmrtno odlikovana s častnim oskarjem za posebne humanitarne namene, leta 1999 pa je bila proglašena za tretjo najboljšo žensko filmsko zvezdo vseh časov na lestvici ameriškega filmskega inštituta.

