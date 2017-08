Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 7 glasov Ocenite to novico! Radko Polič je leta 2002 dobil najvišje gledališko priznanje pri nas: Borštnikov prstan. Pet let pozneje so mu podelili še Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Foto: BoBo V družbi stanovske kolegice Milene Zupančič, s katero sta si večkrat delila tako odrske deske kot stala skupaj pred kamero. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

75 let Radka Poliča - Raca, "vrvohodca brez varovalne mreže"

Iskan in cenjen igralec dejaven že pet desetletij

18. avgust 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Priljubljeni slovenski igralec Radko Polič - Rac, ki je nastopil v okoli 100 filmih ter v skoraj 100 gledaliških in radijskih igrah, praznuje 75 let.

Uveljavil se je kot eden zanimivejših igralcev svojega časa, saj zna v svoje like preliti značilna protislovna znamenja sodobnega občutenja sveta, pri čemer ga vodi zanesljiv občutek za oblikovanje človeške usode.

Polič je svojo profesionalno pot začel leta 1965 v Študentskem aktualnem gledališču, po diplomi na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo leta 1992 pa igral ali gostoval na odrih različnih gledaliških hiš, v institucionalni in zunajinstitucionalni produkciji, gledališču Glej, E. P. I. Centru ter suvereno nastopal tudi na hrvaškem in srbskem govornem območju v filmu in gledališču.

Bil je dolgoletni član ansambla SNG-ja Drama Ljubljana, na odrih in na gledaliških festivalih nekdanje Jugoslavije je bil vselej iskan in cenjen igralec.

Popolno zlitje z dramskimi liki

Ko je leta 2002 prejel Borštnikov prstan, je Jernej Novak zapisal, da je "med slovenskimi igralci najizrazitejši intuitivni igralec, ki ustvarja s pomočjo popolnega zlitja (empatije) z dramsko osebo, ki jo predstavlja".

Poudaril je njegov odločilni prispevek k uspešnim krstnim uprizoritvam slovenske dramatike in med njegovimi pomembnimi vlogami med drugim izpostavil Krištofa Kobarja v Korunovi uprizoritvi Cankarjevega Pohujšanja (SLG Celje, 1976), Ivagina iz Müllerjevega Cementa v Ristićevi režiji (ljubljanska Drama, 1976) in Pandurjev triptih Božanska komedija (mariborska Drama, 1993).

Leta 2007 je Polič prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Režiser Sebastijan Horvat ga je tedaj označil za igralca, ki igra na vse ali nič, ki je "vrvohodec brez varovalne mreže" ter igralec, fanatik, ki sebi in drugim postavlja najvišje zahteve.

Društvo slovenskih filmskih režiserjev mu je pred dvema letoma namenilo nagrado bert za življenjsko delo na področju filmske igre.

A. K.