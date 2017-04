Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Projekt obnove antičnega pristanišča z mogočnim rimskim templjem bo predvidoma stal 25 milijonov evrov. Foto: EPA Na tablici iz morske školjke je viden judovski svečnik hanuka menora. Foto: EPA Rimsko gledališče, kjer prirejajo koncerte. Foto: EPA V okviru projekta bodo obnovili tudi antično mošejo. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Arheologi obnavljajo antično rimsko pristanišče v Cezareji v Izraelu

Obnovili bodo rimski tempelj, sinagogo in mošejo

28. april 2017 ob 22:28

Cezareja - MMC RTV SLO/Reuters

Izraelski arheologi so med obnovo nekoč mogočnega antičnega rimskega templja nad pristaniščem našli oltar, posvečen rimskemu cesarju Avgustu, in tablico z judovskim svečnikom hanuko menoro.

Najdbe v Cezareji, ki leži na sredozemski obali kakšnih 50 kilometrov severno od Tel Aviva, so rezultat enega največjih in najpomembnejših restavratorskih projektov ohranjanja kulturne dediščine v Izraelu, so poudarili pri izraelskem uradu za antično kulturno dediščino. Arheologi so se tako lotili 25 milijonov evrov vrednega projekta obnove nekoč mogočnega rimskega templja s pristaniščem, kar bi po načrtih lahko potrojilo obisk turistov v mestu, je poročal Reuters.

Izraelsko obmorsko mesto že zdaj pritegne okoli milijon turistov letno, ki se lahko sprehodijo med rimskimi razvalinami. S projektom obnove templja in okolice pa si želijo mesto spremeniti v za Jeruzalemom drugo glavno arheološko zanimivost.

Prvo fazo projekta, gre za obnovo obokov na tempeljski platformi, bi lahko končali že do konca leta. "Izkušnja obiskovalcev bo povsem drugačna, saj bodo lahko začutili pristno vzdušje in razumeli vsebino stavbe," je dejal arheolog Doron Ben-Ami.

Tempelj segal visoko v nebo

Cezarejo je ustanovil pred več kot dva tisoč leti od Rimljanov nastavljeni kralj Herod Veliki (37 pr. n. š.–4 n. š.), ki je takrat vladal Judeji. V današnjih dneh so rimske ruševine popularna turistična zanimivost, v ostankih antičnega rimskega gledališča pa celo prirejajo koncerte.

Arheolog Peter Gendelman je poudaril dejstvo, da so omenjena ohranitvena dela verjetno najbolj zapleten in zanimiv projekt, pri katerem je sodeloval v svoji 30-letni karieri. "Nekatere najdbe so povsem spremenile naše razumevanje antične dinamike tega področja," je dodal.

Tempelj so ladje na poti v Sveto deželo lahko opazile od zelo daleč, saj je segal nad pristaniščem visoko v nebo, po ocenah nekaterih zgodovinarjev je bil visok kot atenska akropola.

Bizantinska, muslimanska in križarska oblast

Podpredsednik fundacije Rothschild Caesarea Guy Swersky je izpostavil, da je bila Cezareja veliko in pomembno mesto vse od rimskih časov pa do obdobja križarskih vojn. "Gre za daleč najpomembnejše mesto na tem delu Bližnjega vzhoda," je dejal. Območje templja vsebuje tudi ostaline poznejših obdobij zgodovine od bizantinske, muslimanske do obdobja križarske oblasti in je v središču pozornosti arheoloških izkopavanj že desetletja.

V okviru projekta bodo obnovili tudi bližnjo antično sinagogo, mošejo in akvadukt. Izraelski raziskovalci so še posebej navdušeni nad majhno tablico, narejeno iz morske školjke, na kateri je judovski svečnik hanuka menora, kar priča o antični judovski prisotnosti na tem področju. Tablico so datirali v četrto oz. peto stoletje našega štetja.

G. K.