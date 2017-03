Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na natečaju izbrana skulptura je del umetnikovega deset let trajajočega projekta "rekonstruiranja" nasilno uničenih dragocenosti. Doslej je poustvaril že 600 (od približno 7 tisoč del, kolikor jih je izginilo iz muzeja v Bagdadu.) Foto: AP Štafeto četrtega stebra bo Rakowitz prevzel od skulpture Really Good, orjaškega dvignjenega palca, ki si ga je zamislil David Shrigley in ki trenutno vzpodbudno (ali sarkastično?) bdi nad trgom Trafalgar. Foto: Reuters Michael Rakowitz je ameriški umetnik, vnuk beguncev, ki sta iz Iraka prišla v štiridesetih letih 20. stoletja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Asirsko bikovsko božanstvo bo razpelo krila nad Londonom

Izbrani sta bili naslednji dve umetnini za t.i. četrti steber

23. marec 2017 ob 20:24

London - MMC RTV SLO

Starodavno skulpturo asirskega krilatega bika, ki so jo leta 2015 uničili skrajneži IS-ja, je ameriški umetnik "na novo" izdelal iz starih iraških pločevik datljevega sirupa. Bik bo krila razprl na trgu Trafalgar v središču Londona.

Skulptura The Invisible Enemy Should Not Exist (Nevidni sovražnik naj ne obstaja), delo Američana Michaela Rakowitza, bo enega najprestižnejših piedestalov - t.i. "četrti steber" sredi Londona - zasedel v letu 2018. Kip je umetnikov odziv na "kulturni genocid" in človeško tragedijo, ki se odvijata v deželah, kot sta Irak in Sirija.

"Pravi" krilati bik, upodobitev zaščitniškega božanstva, ki se imenuje lamassu, je približno od leta 700 pr. Kr. stal na vhodu v starodavno mesto Ninive (danes je to v bližini Mosula v Iraku). Lokacija je bila nekaj časa v rokah IS, zdaj pa imajo oblast nad njo iraške vojaške sile. Bik je bil, tako kot še cela vrsta neprecenljivih artefaktov, uničen v napadih na mosulski arheološki muzej.

Umetnina predstavlja življenja, ki se jih ne bo dalo rekonstruirati

"Tokrat bo prvič, da bo projakt umeščen na javni kraj, in to ravno v času, ki smo priča masovnim migracijam ljudi iz Iraka in Sirije," je Rakowitz poudaril v svoji izjavi za javnost. "Umetnina tako postane nekašen simbol za vsa človeška življenja, ki se jih ne da rekonstruirati - pa naj gre za kulturni genocid ali zažiganje knjig. Uničevanje artefaktov gre vedno z roko v roki s človeško katastrofo."

Velika Britanija je leta 2003 sodelovala pri napadu na Irak, takrat na podlagi domneve, da ima Sadam Hussein orožje za množično uničenje. Iraški vojni je nasprotoval velik del britanskega prebivalstva, številni kritiki Tonyja Blairja pa prav v invaziji in njenih krvavih posledicah vidijo glavni razlog za vzpon IS-ja.

"Reciklirani" artefakti vstanejo od mrtvih

Rakovitz svoj projekt nadgrajuje in razvija že od leta 2007. Večinoma uporablja reciklirane embalaže hrane z Bližnjega Vzhoda ter iz njih ustvarja replike dragocenih artefaktov, ki so bili poškodovani ali uničeni med plenjenjem bagdadskega muzeja leta 2003. V zadnjem času motive izbira tudi med umetninami, ki so bile žrtve IS.

Trg Trafalgar je eno od prometnih vozlišč Londona; vsak dan ga prečka na tisoče turistov. Tako je idealno prizorišče za uradne proslave in spektakle - pa tudi za množične proteste. "Četrti steber" je zrasel leta 1841; nanj naj bi postavili klasičen kip konjenika, a je za projekt še pred dokončanjem zmanjkalo denarja. Steber je prazen sameval dolgih 158 let - dokler niso Britanci prišli na izvrsto zamisel za serijo "začasnih razstav". Na četrtem stebru se je od leta 1999 izmenjalo že enajst del sodobnih umetnikov z vsega sveta.

