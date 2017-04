Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Stara zaveza vsebuje celo vrsto pripovednih vsebin različnih oblik in zvrsti: bajke, pripovedke, novele, kronike,življenjepis in podobno, ki pa so večidel kratka, oblikovana samo v glavnih potezah, ki pa vseeno pripovedujejo zgodovino judovskega ljudstva od mitičnih začetkov. Foto: Drama/Peter Uhan Pregibi tvojega bedra so kakor nakitne verižice ... Popek tvoj je kakor lepo okrogla čašica, v kateri ne manjka mešanega vina ... Prsi tvoje so kakor dve srnici ... Visoka pesem Stara zaveza vsebuje celo vrsto pripovednih vsebin različnih oblik in zvrsti: bajke, pripovedke, novele, kronike,življenjepis in podobno, ki pa so večidel kratka, oblikovana samo v glavnih potezah, ki pa vseeno pripovedujejo zgodovino judovskega ljudstva od mitičnih začetkov. Foto: Drama/Peter Uhan Staro zavezo sestavljajo teksti verskega in posvetnega značaja, poezija in proza. Vsebuje je skoraj vse zvrsti, ki so jih poznale druge orientalske književnosti, ni pa razvila epa in dramatike. Foto: Drama/Peter Uhan Mnogi bralci v Visoki pesmi ne vidijo drugega kot pristno ljubezensko poezijo. Tradicionalno judovstvo in krščanstvo pa vidita v pesmi tudi močno pripodobo Božje ljubezni do svojega ljudstva oziroma Kristusove ljubezni do svoje Cerkve Foto: Drama/Peter Uhan Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Biblija. Knjiga vseh knjig. Z navodili za življenje.

Pred predstavo Bibilija, prvi poskus

14. april 2017 ob 08:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nemški filozof Friedrich Schlegel je o Bibliji dejal, da je to absolutna knjiga, kjer se udejanja ideja neskončnosti; danes bi verjetno absolutnost Bibilje postavili pod vprašaj, njena neskončnost pa še bolj ostaja nedorečena.

Režiser Jernej Lorenci, ki te dni s preostalimi člani zasedbe v ljubljanski Drami pripravlja predstavo Biblija, prvi poskus, ki bo premiero doživela 19. aprila, je ob prihajajoči predstavi zapisal:"Velika in največja knjiga. In ta velika in največja knjiga je postajala vse večja in še večja. In še večja je postala. Postala je tako velika, da je bila že prevelika. In ko je postala prevelika, se je začela prazniti. In ko je postala še bolj prevelika, je postala tudi še bolj prazna. Napihovala in napihovala se je, ne da bi opazila, da se je skoraj povsem izpraznila."

O predstavi tako režiser kot ravantelj Drame Igor Samobor in tudi igralci pravijo, da je ponižna do vira, in da nastaja predstava, ki preizprašuje precej klasična eksistencialna vprašanja o položaju današnjega človeka. Nastala pa je kot nekakšna logična posledica dosedanjega dela Jerneja Lorencija in njegovega zanimanja za stare tekste. Pri postavljanju predstave na oder so ga zanimale majhne stvari: kako ti teksti zvenijo, kako misliti tekst in kontekst ter njuno razmerje, pa kako malo pozabiti na kontekst. Zanima ga tudi, kako bodo gledalci s svojimi konteksti postali tekst predstave, je povedal na današnji novinarski konferenci.

Hebrejska Bibilja preko Septuaginte v Staro zavezo

Biblija je ena izmed najbolj prevajanih, natisnjenih in branih knjig, njeni avtorji so bolj ali manj neznani, predvsem pa jih je kar precej, sploh glede na to, da je nastajala več stoletij. Začetki pisanja Bibilije so precej nejasni, po vsej verjetnosti pa segajo v zadnja stoletja 2. tisočletja pred našim štetjem. Pravi razcvet je po vsej verjetnosti doživela v času prvih jeruzalemskih kraljev Davida in Salomona, razvijala se je s selitvijo Judov v t. i. "babilonsko sužnost" in se dopolnjevala v dobi helenizma, ko je v Aleksandriji okoli leta 250 pred našim štetjem nastal prvi grški prevod Biblije Septuaginta. S Septuaginto je krščanstvo sprejelo judovske spise, kar pomeni da je iz hebrejske Biblije nastala Stara zaveza.

Vse človeško je v Bibliji

Človekov odnos do Bibilije se je od antike do danes korenito spremenil; če je mit o vstajenju v antiki veljal za resnico, danes to nikakor ne more biti več. Biblija je z nami skozi vso krščansko zgodovino in še dlje, je del oziroma eden izmed temeljev naše civilizacije in v sebi združuje tako rekoč vse, kar človek je in kar je bil. Ne glede na industrializacijo družbe, obračanje v solipsizem in avtocentrizem, je v Bibiliji že od nekdaj zapisano vse, kar je lastno posmezniku; od potrebe po ljubezni, hrepenenje, osamljenost in vse ostale stiske, do sovraštva, okrutnosti, zatiranja (sebe in drugih). Predvsem pa je Biblija še danes pogosto razumljena kot nekakšen skupek navodil za življenje, izbor nasvetov, ki pa so seveda tako ali drugače postavljeni v različne pozicije in interpretacije.

Postavljanje Bibilije na oder je vsekakor zahtevno delo, ki se ne glede na to, da gre za interpretacijo manjših delov s fokusom na posameznih motivih, ne more izogniti razmisleku o celoti, kot je v gedališkem listu zapisala Tjaša Mislej. Kot je še zapisala, je ustvarjalna ekipa pri poskusu uprizarjanja Bibilije za izhodišče vzela raznolika svetopisemska besedila, med njimi so tudi Visoka pesem, Pridigar ali Kohelet, Ezekijel in Jobova knjiga.

O ljubezni v vseh njenih razsežnostih

Najbolj znana in posledično tudi izstopajoča je Visoka pesem, ki sicer izstopa tudi iz konteksta samega Svetega pisma. Prva vrstica pesmi pravi, da je to "Pesem pesmi, ki je Salomonova", iz česar je mogoče sklepati, da je avtor pesmi judovski kralj Salomon (opeval naj bi lepo Šulámko). Splošno znano je, da so Visoko pesem pogosto razlagali kot erotično pesnitev, čeprav njena alegorična razlaga pravi, da opisuje ljubezen med Bogom in izraelskim ljudstvom oziroma ljubezen med Kristusom in Cerkvijo ali posameznikom oziroma verno dušo.

Pridigar je popolnoma drugačno besedilo, ki v marsičem spominja na moderen filozofski tekst, spominjajoč na Camusev Mit o Sizifu; dotika se predvsem vprašanj o človekovi minljivosti in obstoju. Knjiga o Jobu pa pravzparav zgodovina izraelskega ljudstva in njegovih preizkušenj, ki jih je bolj ali manj srečno prestalo. Lahko pa se seveda bere tudi kot zgodba posameznika, ki ga preizkuša Bog.

Igrajo ...

Kot pravijo ustvarjalci predstave, v besedilo niso posegali, na vajah so se dogajali le izbori po predlogu dramaturga Matica Starine in Lorencija. Na vajah so prebirali dele Biblije in na nek način bo tudi predstava taka - kot knjiga se bodo odprli najprej drug drugemu in nato občinstvu. V predstavi igrajo Janez Škof, Marko Mandić, Nina Ivanišin, Nataša Barbara Gračner, Gregor Zorc, Jernej Šugman, Pia Zemljič, Aljaž Jovanović, Tina Vrbnjak in Jakob Lorenci. Sodelovali pa so še scenograf Branko Hojnik, kostumografinja Belinda Radulović, skladatelj Branko Rožman, oblikovalec luči Pascal Mérat, koregrafinja Kaja Lorenci in lekotrica Tatjana Stanič.

Lejla Švabič