Marko Brdnik in Uroš Rakovec delujeta kot solista, komorna in studijska glasbenika. Vsak zase in včasih skupaj igrata v različnih domačih in mednarodnih avant-rokerskih, jazzovskih, etno-jazzovskih in drugih zasedbah. Foto: Matjaž Škerjanec

Brdnik in Rakovec na odru SMG-ja: onkraj meja gledališke glasbe

Gosta: bobnar Marko Lasič in duo Silence

26. september 2017 ob 10:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

Harmonikar Marko Brdnik in kitarist Uroš Rakovec delujeta kot solista, komorna in studijska glasbenika. Vsak zase in včasih skupaj igrata v različnih zasedbah. Na nocojšnjem koncertu v Slovenskem mladinskem gledališču na oder vabita svoje glasbene sodelavce in sopotnike - tudi duo Silence.

S Slovenskim mladinskim gledališčem je še posebej povezan Marko Brdnik, ki redno komponira glasbo za predstave, ki nastajajo po njihovo streho. V zadnjih letih je še posebej odmevna predstava Pavla nad prepadom v režiji Matjaža Pograjca. (Letos je z dvema razprodanima predstavama vstopila v četrto sezono uprizarjanja).

Skupno ustvarjanje Brdnika in Rakovca je lani dalo svojstveni zvok albumu z naslovom Leta. Na odru SMG-ja se jima bodo danes za poseben koncert ob 20.00 pridružili še vrhunski glasbeni gostje, s katerimi se pogosto križajo njune ustvarjalne poti. Duo Silence, ki ga sestavljata Primož Hladnik in Boris Benko, ima za seboj že dolgo glasbeno delovanje, v katerem je ob petih avtorskih albumih nastalo ogromno gledaliških, plesnih, lutkovnih predstav, celovečernih in kratkih filmov. Na koncertnem repertoarju bodo skladbe Silence, ki so nastale za nekatere gledališke predstave režiserjev Matjaža Pograjca, Branka Potočana in Tomaža Pandurja.

V zadnji tretjini se bo glasbenikoma pridružil tudi bobnar Marko Lasič. V tem delu koncerta se bo inštrumentarij razširil na analogne sintetizatorje, električno kitaro in seveda bobne. Marko Lasič namreč obvlada raznolike žanre in igra v številnih bendih, kjer v kombinaciji z najrazličnejšimi glasbeniki raziskuje izrazne širine bobnarskega seta.

A. J.