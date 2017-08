Brežiški festival Seviqc v polnem zagonu, sledi še pet koncertov

17. avgust 2017 ob 20:22

Festival Seviqc,Evropski festivali Rema,Stara glasba - MMC RTV SLO, STA

Festival stare glasbe Seviqc 2017 se bo s koncem avstrijskega vokalnega seksteta Hortus Musicus v Hudičevem turnu v Soteski v Občini Dolenjske Toplice 24. avgusta prevesil v drugo polovico.

Utečeni in ugledni festival letos poteka s precej okrnjenim programom le v občinah Brežice, Dolenjske Toplice in Slovenska Bistrica. Umetniški vodja in direktor festivala Seviqc Brežice Klemen Ramovš je na današnji novinarski konferenci povedal, da bodo letošnjim trem in enemu dodatnemu koncertu ob evropskem dnevu stare glasbe dodali še štiri oziroma predvidoma pet koncertov.

Kot je navedel, bodo že razprodanemu koncertu pevske zasedbe Hortus Musicus, ki bo v Hudičevem turnu izvajala dela italijanskega skladatelja Carla Gesualda iz poznega 16. in zgodnjega 17. stoletja, sledili še nastopi nemške zasedbe Nexus Baroque v Šmartnem pri Litiji in Brežicah ter flamskega kvarteta piščali Flanders Recorder Quartet v Brežicah in predvidoma še koncert nemške zasedbe Continuum.

Festival Seviqc kljub okrnjenemu programu in manjšanju zanimanja občin soprirediteljic zanj po Ramovševih besedah ohranja kakovost ter hkrati po gradovih in cerkvah predstavlja bogato slovensko arhitekturno dediščino.

Zasidrani v evropskem kulturnem prostoru

Dejstvo je tudi, da se je festival dodobra utrdil v evropskem kulturnem prostoru, saj dobiva v okviru združenja evropskih festivalov stare glasbe Rema posebno mesto in številna priznanja. Festival je tudi v evropskem kulturnem prostoru bolj uveljavljen in priznan kot doma, je povedal.

Zaradi omenjenih razlogov so morali festival letos organizacijsko zastaviti nekoliko drugače kot doslej. Za izvedbo koncertov pa se zaradi slabih izkušenj in negotovosti ne dogovarjajo več s krajevnimi skupnostmi, marveč zgolj z okolji, ki so vnaprej pripravljena za sodelovanje. Letošnje koncerte so tako razpršili le v treh občinah, vključili pa so še dva koncerta v Šmartnem pri Litiji. Na vse koncerte iz Ljubljane in nazaj vozi posebni festivalski avtobus.

Festival stare glasbe Seviqc so zasnovali leta 1982. Leta 1997 so ga iz Radovljice preselili v Brežice, leto kasneje so ga raztegnili na sosednje občine, še kasneje pa razširili po državi. Naziv Seviqc je skovanka iz latinščine "semper vita quam creata" in označuje glasbo večno živo, kot je bila ustvarjena.

G. K.