Britanci odločajo: na Baftah slavili Trije plakati pred mestom

Je Gary Oldman že zapečatil svojega oskarja?

19. februar 2018 ob 09:46

London - MMC RTV SLO

Trije plakati pred mestom, temačna satira o rasizmu v malomeščanski Ameriki, so osvojili glavno nagrado na nedeljski podelitvi baft, najvišjih britanskih filmskih priznanj. Podelitev je obarvalo tudi trenutno ozračje v Hollywoodu, s katerim se spopada iniciativa Time's Up.

Drama Martina McDonagha je poleg bafte za najboljši film osvojila še štiri druge, med drugim za najboljši britanski film in za najboljši izvirni scenarij. "Najbolj ponosen sem na to," je z zmagovalnega odra povedal McDonagh, "da je to, še posebej v letu gibanja Time's Up, film o ženski, ki ne bo več prenašala sranja."

Pripomnil je še, da bi isto lahko rekli o Frances McDormand, ki v filmu igra Mildred, žensko, ki je odločena najti morilca svoje hčerke. Osvojila je bafto za najboljšo igralko in priznala, da "ima malce težav z uboganjem" (ni bila namreč oblečena v neuradno "zapovedano" črnino). Kljub temu pa je poudarila svojo solidarnost s "sestrami" in govor sklenila s pozivom: "Moč ljudstvu!"



Še najmanj je najbrž presenetila zmaga Garyja Oldmana v kategoriji za najboljšega igralca; bafto je dobil za svojo skoraj srhljivo natančno upodobitev Winstona Churchilla v Najtemnejši uri (mimogrede, za ustvarjanje maske so vsak dan potrebovali po štiri ure). Za Oldmana, ki se je zahvalil za "izjemno čast", je bila to že tretja nominacija v zgodovini, a šele prva zmaga. Vse bolj odločeno se zdi, da mu bo veliki met uspel tudi naslednji mesec na podelitvi oskarjev.

Sam Rockwell je bafto domov odnesel za stransko vlogo neverjetno butastega, rasističnega policista v Treh plakatih, nagrado pa je posvetil "svojemu kolegu Alanu Rickmanu". Sebe vidi kot posameznika, ki "stoji na ramenih močnih, pravičnih in inteligentnih žensk", vključno z McDormandovo.

Ključna vloga državnih sredstev za kulturo

Pri podelitvi ene same bafte ima besedo ljudstvo: nagrado za vzhajajočo zvezdo so dodelili domačinu Danielu Kaluuyi, zvezdniku satirične grozljivke Zbeži!, ki je v svoji kategoriji premagal Florence Pugh, Josha O’Connorja, Tesso Thompson in Timothéeja Chalameta. Nagrado je posvetil svoji mami in pripomnil: "Moj uspeh je posledica podpore kulturi v Veliki Britaniji. Rad bi se zahvalil ljudem, ki za to odrejajo sredstva."

Kot glavni favorit je na podelitev prikorakala ekipa romantične fantazijske pravljice Oblika vode. Čeprav so imeli 12 nominacij, so na koncu domov odnesli samo tri bafte: za scenografijo, glasbo in, ne nazadnje, najboljšo režijo. Guillermo del Toro je v zahvalnem govoru poudaril, kakšen vpliv je imela nanj britanska kultura, še posebej literatura Mary Shelley.

V resnici letos ni bilo enega samega filma, ki bi popolnoma pometel s konkurenco – nagrade so bile razmeroma enakomerno porazdeljene. Allison Janney je postala najboljša stranska igralka (za dramo Jaz, Tonya), Iztrebljevalec 2049 ima najboljšo fotografijo in posebne učinke, Dunkirk pa najboljši zvok.

Preostale nagrade te ceremonije so si razdelili še filmi Nisem tvoj zamorec (najboljši dokumentarec), Koko in velika skrivnost (najboljša animacija), Služkinja (najboljši tujejezični film) in Nisem čarovnica (najboljši britanski prvenec). James Ivory, soustanovitelj kultnega studia Merchant Ivory, je dobil priznanje za najboljši prirejeni scenarij (Pokliči me po svojem imenu).

Feminizem v ospredju

Skoraj vse dame na rdeči preprogi so nosile črnino (ena redkih izjem je bila vojvodinja Cambriška v smaragdno zeleni obleki). Številne igralke za spremljevalce niso izbrale partnerjev ali družinskih članov, pač pa vplivne feministične aktivistke. Še pred podelitvijo je okoli 200 britanskih in irskih igralk in igralcev podpisalo pismo z zahtevo, da se naredi konec spolnemu nadlegovanju in zlorabam, objavil ga je časnik The Observer. Med podpisnicami so tudi Kate Winslet, Emma Watson in Saoirse Ronan.

A. J.