Damien Chazelle se vrača v Benetke, tokrat s filmom o Neilu Armstrongu

Na čelu žirije za zlatega leva Guillermo del Toro

19. julij 2018 ob 17:21

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Dve leti za tem, ko je Damien Chazelle s svojim muziklom Dežela La La odprl Beneški filmski festival, so mu še enkrat zaupali to čast – tokrat bo Mostro vpeljal s filmom o Neilu Armstrongu. Z režiserjem se v lagunsko mesto vrača tudi Ryan Gosling, ki je prevzel vlogo prvega človeka na Luni.

Chazella preganja čas, saj je film First Man (Prvi človek) ta hip menda še v montaži, končati pa ga mora do 29. avgusta, ko bodo v Benetkah razgrnili rdečo preprogo 75. uglednega filmskega festivala.

Izviren film, čudovito drugačen od sodobnih epskih filmov

Chazelle se je s filmom uvrstil tudi v tekmovalni program. Direktor Beneškega festivala Alberto Barbera je biografsko pripoved o Armstrongu, ki je leta 1969 kot prvi človek stopil na Luno, opisal kot "zelo oseben, izviren in privlačen, čudovito drugačen od sodobnih epskih filmov".

Film se osredotoča na astronavtove priprave na tedaj nepredstavljiv podvig Apolla 11, ki se je končal s pristankom na Luni in zgodovinskim "sprehodom". V filmu igrajo še Claire Foy, Kyle Chandler, Jason Clarke, Corey Stoll, Ciaran Hinds, Christopher Abbott in Patrick Fugit. Scenarij filma, ki so ga sprva nameravali zaupati v režijo Clinta Eastwooda, temelji na knjižni predlogi Jamesa R. Hansena First Man: The Life of Neil A. Armstrong.

To je prvi Chazellov film po odmevni Deželi La La, v kateri je prav tako nastopil Gosling. Muzikal o šovbiznisu in tem, da nikoli ne smemo opustiti svojih sanj, so premierno predvajali leta 2016 prav na beneškem festivalu in takoj so ga začeli opevati kot potencialnega favorita oskarjev. Nekaj mesecev pozneje je bil zares nominiran za 14 oskarjev, osvojil jih je šest.

Celoten program bo znan prihodnji teden

Končni spored Beneškega filmskega festivala bodo organizatorji razgrnili 25. julija. Beneški filmski festival, ki je prvič potekal leta 1932 ter običajno ponudi mešanico ameriških uspešnic in umetniških filmov, se bo odvijal med 29. avgustom in 8. septembrom.

Lani je zlatega leva prejel film z naslovom Oblika vode režiserja Guillerma del Tora, odprlo pa ga je Krčenje Alexandra Payna. Med otvoritvenimi filmi festivala, ki so pozneje pustili svoj pečat na oskarjih, so bili denimo tudi Birdman, Gravitacija in Črni labod. Letošnji žiriji predseduje Guillermo del Toro.

M. K.