Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ameriški igralec, pevec in producent David Michael Hasselhoff je zaslovel s televizijskimi nanizankami Mladi in nemirni (1973), Vitez za volanom (1982) in Obalna straža (1989). Foto: EPA Dodaj v

David Michael Hasselhoff

(1952)

22. februar 2018 ob 21:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vseeno mi je, zakaj me imajo radi, važno je, da me imajo. Mislim, da me ljudje spoštujejo, ker imajo občutek, da sem takšen kot božič. Vrnem se vsako leto. Ne morete se me znebiti, še bom prišel nazaj!

G. K.