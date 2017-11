Direktorji gledališč ostro proti osnutku NPK-ja

Prihodnji dve leti na čelu kolegija Uroš Korenčan

16. november 2017 ob 16:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Nesprejemljiv in škodljiv za področje kulture." Tak je sklep direktorjev slovenskih gledališč o predlaganem osnutku Nacionalnega programa za kulturo za obdobje 2018-2025, ki pozivajo k zaustavitvi postopka sprejemanja.

Direktorji gledališč so osnutek obravnavali na novembrski seji, v sporočilu za javnost pa so poleg tega, da ponavljajo stališče o škodljivosti osnutka, zapisali, da z začudenjem ugotavljajo, da sta v koalicijskem usklajevanju nova verzija dokumenta, ki je javnost ne pozna, in tudi osnutek akcijskega načrta, katerega priprava in sprejem prav tako potekata mimo javnosti.

Akcijski načrt naj bi stopil v veljavo v začetku leta 2018, vlada pa ga sprejema za obdobje štirih let. Kolegij zato ostro zavrača nepregledno sprejemanje ključnih odločitev, ki naj bi vplivale na razvoj in pogoje delovanja v kulturi v prihodnjih letih.

Na ministrstvu za kulturo medtem pravijo, da so pri pripravi NPK-ja v veliki meri upoštevlia predloge in pripombe iz javne obravnave, trenutno potekajo usklajevanja, v parlamentarno obravnavo pa bo šel še letos.

Za predsednika za naslednje dveletno obdobje je kolegij direktorjev na seji imenoval Uroša Korenčana.

K. T.