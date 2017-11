Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Sergio Ramirez je podpisal več kot 20 romanov, od teh lahko v slovenščini prebiramo Si se ustrašil krvi? in Margarita, lepo je morje. Foto: EPA Ramirez je nagrado po telefonskem pogovoru "sprejel z velikim veseljem". Foto: EPA Pisatelj in nekdanji politik je bil večkrat nagrajen tako za svoje literarno delo kot za delovanje na področju boja za človekove pravice. Foto: EPA Dodaj v

Dobitnik Cervantesove nagrade je Sergio Ramirez

Avtor romana Margarita, lepo je morje

17. november 2017 ob 14:49

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Cervantesovo nagrado, najprestižnejše priznanje za literaturo v španskem jeziku, letos prejme nikaragovski literat in borec za človekove pravice Sergio Ramirez, ki svojo domovino časti na najvišji ravni - ne zgolj kulturno in intelektualno, temveč tudi iz političnega in socialnega vidika.

75-letni pisatelj in nekdanji politik je po besedah španskega ministra za kulturo Iniga Mendeza de Viga novico o priznanju prek telefonskega pogovora sprejel z velikim veseljem.

Večkrat nagrajeni literat se je rodil leta 1942 v kraju Masatepe. Študiral je pravo, po končanem študiju pa nekaj časa živel v izgnanstvu v Kostariki, kjer je z drugimi nikaragovskimi političnimi emigranti razvil živahno publicistično dejavnost. Leta 1960 je ustanovil revijo Ventana in hkrati vodil istoimensko literarno gibanje.

Leta 1977 je postal vodja t. i. Skupine dvanajstih, v kateri so zbrani intelektualci javno podprli Sandinistično fronto narodne osvoboditve (FSLN) v njenem boju proti diktaturi Anastasia Somoze. Po zmagi revolucije je leta 1984 postal podpredsednik v vladi Daniela Ortege, a se je pozneje z njim razšel.

Po delovanju v politiki se je leta 1996 vrnil k literaturi in se zapisal med najpomembnejše latinskoameriške pisatelje. Njegov opus obsega več kot 50 knjižnih del, od tega več kot 20 romanov, prebirajo pa ga v številnih jezikih. V slovenščini sta dostopna njegova romana Si se ustrašil krvi? in Margarita, lepo je morje.

Vodja digitalne Caratule in eden od piscev El Paisa

Piše tudi eseje, pripovedi in pesmi, dve knjigi je namenil gastronomiji, zdaj pa v Managui, kjer živi, deluje kot vodja digitalnega časopisa Caratula. Poleg tega piše članke za španski časnik El Pais in številne druge medije. Za svoje delo je prejel več nagrad, med drugim literarno priznanje Carlosa Fuentesa leta 2014, za svoje prizadevanje v boju za človekove pravice pa so mu že leta 1985 podelili nagrado Bruno-Kreisky.

Cervantesovo nagrado, s katero prejme lavreat tudi 125.000 evrov, po tradiciji podeljujejo 23. aprila, na obletnico smrti enega največjih španskih mojstrov pisane besede Miguela de Cervantesa, avtorja romaneskne mojstrovine Don Kihot. Literarno priznanje podeljujejo od leta 1976 enkrat španskemu in drugič latinskoameriškemu književniku.

Ramirez se tako pridružuje literarni družbi, v kateri so med drugim španska pisateljica Ana Maria Matute, argentinski pisatelj Jorge Luis Borges, perujski pisatelj Mario Vargas Llosa, mehiški romanopisec in esejist Carlos Fuentes in lanski nagrajenec španski pisatelj Eduardo Mendoza.

M. K.