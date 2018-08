Dokumentarec o Ivanu Cankarju, izjemnem intelektualcu, ki pa je znal biti tudi težaven

V letu, ko mineva sto let od smrti Ivana Cankarja, življenje in delo tega velikega literata osvetljuje tudi nov animirani dokumentarni film v režiji Dušana Moravca. Film predstavi gledalcu pisatelja, njegovo delo in osebne ter zgodovinske okoliščine, zaradi katerih je bil, kar je bil - izjemen literat, kritičen intelektualec in mestoma zelo težavna osebnost. Dokumentarec torej ni zastavljen zgolj kot samospev, ampak predstavi glavnega protagonista tudi s kritičnim pogledom.

Scenarij za dokumentarec Tisoč ur bridkosti za eno uro veselja - Ivan Cankar, ki bo festivalsko premiero doživel konec avgusta v sklopu festivala dokumentarnega filma DocuDok v Mariboru, podpisuje Matjaž Pikalo. Ta je v igranem delu filma prevzel tudi vlogo Cankarja. Avtorica animiranih delov je Anka Kočevar.

Usoda nerazumljenega umetnika

V zgodbo film vpelje tudi Cankarjev lik Kurenta (interpretira ga Jurij Souček), ki je prav tako kot pisatelj že za življenja cenjen kot vrhunski umetnik. Oba zmoreta očarati ljudi, kadar koli se oglasita, hkrati pa povzročiti tudi zgroženost. Kurentova usoda, usoda umetnika nasploh - preganjanega, zaničevanega, nerazumljenega, podobno, kot je to danes -, preganja Cankarja vse življenje, piše v sinopsisu filma.

Borec, ki se je hitro navdušil, a tudi hitro upehal

O Cankarjevem življenju in delu spregovorijo pred kamero akademik France Bernik, publicistka Alenka Puhar, zgodovinarki Manca G. Renko in Mateja Ratej, literarni zgodovinar Miran Hladnik in jezikoslovec Marko Stabej. Svojo teorijo Cankarjeve smrti, političnega umora, predstavi ljubiteljski zgodovinar Dimitrij Kebe. Poznavalci njegovega življenja in dela predstavijo Cankarja tudi kritično. Manca G. Renko tako med drugim pove, da je bil Cankar borec, a da "se je hitro navdušil in hitro upehal".

Film, ki ga prekinja sodobni muzikal, predstavi tudi Cankarjevo izjemno pisavo, politično kariero, razvade, večne težave z denarjem, nečimrnost, gojenje kulta osebnosti in njegov odnos do žensk.

Septembra v Cankarjevem domu in na FSF-ju

Po projekciji filma 30. avgusta na DocuDok bo sledila premiera 12. septembra v Cankarjevem domu, nato bodo film 15. septembra predstavili na Festivalu slovenskega filma. Na televiziji naj bi bil film na sporedu konec leta. Nastal je v produkciji Friendly Production in koprodukciji RTV Slovenija, Vertigo in ŠKUC.

