Drago Jančar: Človek se v svojem bistvu v dolgih stoletjih ni spremenil

Ponatis treh Jančarjevih zgodovinskih romanov

23. april 2018 ob 15:16

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mladinska knjiga je ob 70. jubileju pisatelja Draga Jančarja ponatisnila njegove zgodovinske romane Galjot, Katarina, pav in jezuit ter Severni sij. V vseh nastopa ista oseba, ki bi lahko živela danes ali pa pred 500 leti, je dejal Jančar.

Človek se v svojem bistvu v dolgih stoletjih ni spremenil, napredoval je sicer v racionalnem razpoznavanju stvari, kar je vodilo v tehnološki napredek, glede strasti, izdaj, ljubezni, sovražnosti ali celo vojn ni naredil nobenega premika, je Drago Jančar pojasnil na predstavitvi najnovejše izdaje.

Urednica Nela Malečkar pa je poudarila, da je Jančar s svojim opusom odgovoril na vsa temeljna vprašanja, posredno s svojo literaturo ter bolj neposredno in natančno z esejistiko in publicistiko.

Pisatelj je, kot je povedal, v petdesetih letih pisanja "živel, pisal in se odzival na čas, branja, prijateljske kroge, v katerih je deloval". Na začetku ga je potegnil reizem, vendar ima danes svojo prvo knjigo Romanje gospoda Houžvičke za nekakšne vaje v slogu, saj je kmalu spoznal, "da to ni njegovo, da ga zanima zgodba, ljudje, ki živijo ali so živeli okrog njega in da želi o tem nekaj povedati in to na način, ki je njegov".

Stoletje čarovniških procesov

Roman Galjot je napisal pri osemindvajsetih letih. Dogajanje je postavljeno v 17. stoletje v tedanje slovenske dežele, začne pa se s prihodom neznanega popotnika na Štajersko. Kot je povedal Jančar, bi si danes upal reči, da je bil takrat že formiran pisatelj in da se je zagrizeno napotil v stoletje inkvizicije in čarovniških procesov, poskusa preživetja sredi kakršnega koli časa. Dodal je, da je tisti čas doživljal kot nekoliko bolj tesnobnega, vendar pa tako čas doživljamo tudi danes, če preveč spremljamo medije.

Baročno obdobje

Katarina, pav in jezuit je roman o slovenskih romarjih na poti v skrivnostni Kelmorjan, ki se znajdejo v vrtincu vojne, ki divja na evropskem kontinentu, a tudi v vrtincu svojih duhovnih iskanj in vsakršnih strasti. Roman je dolgo nosil naslov Barok. Kot je povedal Jančar, ga je obdobje baroka fasciniralo, saj gre za nekaj, kar je zelo značilno za Srednjo Evropo in Slovence, denimo vsaka vaška cerkvica ima polno zlatih oltarjev. Je pa bilo to tudi obdobje velikega duhovnega vzpona, izbruha ustvarjalnosti.

Začel je z mislijo, da bi opisal silno kipenje življenja, vitalizem, ki je doma v baroku. Pozneje se mu je naslov spremenil, saj je opazil, da je glavna oseba ženska. Roman pa je videl tudi kot možnost, da spregovori o razpetosti vsakega človeka med željo po nečem višjem, duhovnem, po iskanju, ki je lastno vsakomur, in resničnim življenjem, ki pa je včasih kruto, včasih lepo, včasih strašno in včasih čudovito.

Leto, polno tesnobe, in prihod nacistov

Dogajanje romana Severni sij je postavljeno v 20. stoletje. Junak Romana Josef Erdman na novoletno noč v Mariboru izstopi iz vlaka, da bi tam počakal na poslovnega partnerja. Izkaže se, da je mesto v času kulminacije zgodovinskih dogodkov, prihajanja nacistov na severno mejo in severnega sija, ki je nepričakovano obsijal Srednjo Evropo, slutnja kataklizme, ki se približuje.

Jančar je, kot je povedal, leto 1938 razpoznal kot leto, še posebej polno tesnobe. Vsi so vedeli za vzpon nacizma v Nemčiji, v Moskvi so se začele Stalinove čistke in ljudje so vedeli, da se lahko nekaj zgodi. In ko se je nad Srednjo Evropo pojavil severni sij, so to vsi razumeli kot znamenje, da se bo nekaj zgodilo, je dodal.

