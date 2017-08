Džuboks poezije sredi New Yorka slavi raznolikost kultur

Projekt češkega dvojca

16. avgust 2017 ob 12:14,

New York - MMC RTV SLO, STA

V newyorški soseski East Village, magnetu za umetniške duše, se na vogalu ene izmed ulic med zvoke prometa, glasove ljudi in enakomerno brnenje klimatskih naprav meša tudi nekaj poezije.

Tam namreč stoji "džuboks poezije", za katerega je 20 umetnikov prispevalo svoje pesmi, ki jih je mogoče zaslišati s pritiskom na gumb. S tal se dviga skoraj dva metra visoka kovinska cev z vgrajenimi zvočniki, iz njih pa s pritiskom na gumb zazvenijo dela vzhajajočih pesnikov, kot so Tommy Pico, Camille Rankine, Bob Holman, Hettie Jones in David Henderson.

Cilj projekta je, da bi "v teh razdvojenih časih proslavili raznolikost naših kultur", sta pojasnila lastnik kavarne Ondrej Kobza in kulturna menedžerka Michaela Heckova, ki sta postavila džuboks. Oba stojita tudi za projektom Klavir na ulici, s katerim sta s klavirji, šahovskimi mizami in zvočniki poživila češke trge in parke v različnih mestih. Džuboks poezije v različnih oblikah stoji tudi v Pragi, Kijevu, Londonu, Brightonu in Benetkah.

Območje na majhni newyorški ulici je v 19. stoletju pripadalo lastniku, ki je zemljišče razdelil svojim otrokom. Pri tem je ostala manjša parcela, ki danes pripada cestnemu omrežju Extra Street. V času prohibicije (1920-1933) so bila v tem delu prepovedane točilnice, v legendarnem klubu CBGB pa so v 80. letih svoje kariere začeli punkrockovski in novovalovski bendi, kot so The Ramones, Talking Heads in zasedba "botre panka" Patti Smith. Zadnji koncert v CBGB-ju je 15. oktobra 2006 odigrala prav Smithova.

